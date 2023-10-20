«Уэбб» запечатлел красивую туманность в Малом Магеллановом Облаке

Новое инфракрасное изображение получено прибором среднего инфракрасного диапазона (MIRI) космического телескопа.

За что мы так любим космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST)? Одной из его самых сильных сторон является способность делать подробные изображения областей, где рождаются новые звезды. И это не только познавательно для астрономов, но и очень красиво. Последний пример, представленный на новом изображении выше, полученном прибором среднего инфракрасного диапазона (MIRI), – это туманность NGC 346 – самая яркая и крупная область звездообразования в Малом Магеллановом Облаке.

Малое Магелланово Облако (ММО) – галактика-спутник Млечного Пути, видимая невооруженным глазом в южном созвездии Тукан. Эта маленькая галактика-компаньон отличается от Млечного Пути тем, что в ней меньше тяжелых элементов, которые образуются в звездах в результате ядерного синтеза и взрывов сверхновых.

Поскольку космическая пыль состоит из тяжелых элементов, таких как кремний и кислород, ученые ожидали, что в ММО SMC будет не слишком много этой пыли. Однако новое изображение MIRI, а также предыдущее изображение NGC 346, полученное камерой ближнего инфракрасного диапазона «Уэбба», опубликованное в январе, показывают обильное количество пыли в этом регионе.

На этом изображении в характерных цветах синие завитки отражают выбросы материала, который включает в себя пыльные силикаты и сажистые химические молекулы, известные как полициклические ароматические углеводороды. Более рассеянное красное излучение исходит от теплой пыли, нагретой самыми яркими и массивными звездами в центре региона. Дуга в центре слева может быть отражением света звезды рядом с центром дуги.

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Наконец, яркие пятна и волокна на снимке отмечают области с обильным количеством протозвезд. Исследовательская группа искала самые красные звезды и обнаружила 1001 точечный источник света, большинство из которых – молодые звезды, все еще закутанные в свои пыльные коконы.

Объединив данные «Уэбба» как в ближнем, так и в среднем инфракрасном диапазонах, астрономы смогут провести более полную оценку звезд и протозвезд в этой динамической области. Результаты обогатят наше знание о галактиках, существовавших миллиарды лет назад, в эпоху во Вселенной, известную как «космический полдень», когда звездообразование было на пике, а концентрации тяжелых элементов были ниже.

А пока «Уэбб» продолжает разгадывать тайны нашей Солнечной системы, заглядывать в далекие миры вокруг других звезд и исследовать загадочные структуры и происхождение нашей Вселенной, а также наше место в ней.