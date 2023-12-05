«Уэбб» запечатлел протозвезду на новом красочном изображении

Снимок был признан изображением месяца Европейским космическим агентством.

Новое изображение, сделанное космическим телескопом Джеймса Уэбба (JSWT), раскрывает сложные детали объекта 797 Хербига — Аро (HH 797). Хербига — Аро представляет собой светящиеся области, окружающие новорожденные звезды (известные как протозвезды). Они образуются, когда звездные ветры или струи газа, извергающиеся из этих новорожденных звезд, порождают ударные волны, сталкивающиеся с близлежащим газом и пылью на высоких скоростях.

В нижней половине изображения видна узкая горизонтальная туманность, простирающаяся от края до края. Она ярко окрашена, с большим разнообразием цветов на правой стороне. В верхней половине находится светящаяся точка, от которой во все стороны расходится разноцветный свет. Вдоль правого края лежит яркая звезда с длинными дифракционными шипами, а вокруг разбросаны несколько звезд поменьше. Фон покрыт тонкой дымкой.

Звезда HH 797, которая заметна в нижней половине этого изображения, расположена недалеко от молодого рассеянного звездного скопления IC 348, которое находится недалеко от восточного края комплекса темных облаков Персея. Предполагается, что яркие инфракрасные объекты в верхней части изображения содержат еще две протозвезды.

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Это изображение было получено камерой ближнего инфракрасного диапазона «Уэбба» (NIRCam). Инфракрасное изображение является мощным инструментом для изучения новорожденных звезд, поскольку самые молодые звезды все еще прячутся за завесой из газа и пыли, из которых они формируются. Инфракрасное излучение звезды проникает через эту вуаль, что делает объекты Хербига-Аро идеальными для наблюдения с помощью чувствительных инфракрасных инструментов «Уэбба».

Молекулы, возбуждаемые турбулентными условиями, в том числе молекулярный водород и окись углерода, излучают инфракрасный свет, который «Уэбб» может «собирать», чтобы визуализировать структуру потоков. NIRCam особенно хорош для наблюдения за горячими (тысячи градусов Цельсия) молекулами, которые возбуждаются в результате ударов.