«Уэбб» cделал потрясающие изображения 19 спиральных галактик в мельчайших деталях

Все они похожи на наш Млечный Путь.

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) предоставил изображения 19 спиральных галактик, подобных нашему Млечному Пути. На снимках можно рассмотреть звезды, а также межзвездные газ и пыль в беспрецедентных деталях.

«Новые изображения "Уэбба" необычны. Они ошеломляют даже исследователей, которые десятилетиями изучали эти же галактики», – Дженис Ли, исследовательница из Института космического телескопа «Уэбб» в Балтиморе.

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JWST уникален своей способностью захватывать изображения крайне далеких объектов с потрясающим уровнем детализации. Камеры ближнего и среднего инфракрасного диапазона позволяют телескопу «видеть» свет в инфракрасном спектре, невидимый для человеческого глаза.

Это позволяет ученым визуализировать пылевые облака и объекты, скрытые внутри них, или объекты, находящиеся настолько далеко, что излучаемый ими свет слишком слаб, чтобы его можно было увидеть обычными телескопами.

Спиральные галактики, запечатленные телескопом, находятся на расстоянии от 15 до 60 миллионов световых лет от Земли. На изображениях показаны эти галактики, полные звезд, которые выглядят как голубые точки света. Некоторые из этих звезд разбросаны по похожим на вертушку «рукавам», характерным для спиральных галактик, тогда как другие скопились в центре галактик.

Спиральные галактики растут «изнутри наружу», поэтому синие сгустки в ядрах галактик, вероятно, указывают на более старые звездные скопления, в то время как рукава, скорее всего, содержат более молодые звезды.

Мозаичное изображение, показывающее все 19 спиральных галактик Фото: NASA

Также на изображениях видны облака красного и оранжевого цвета – пыль, окружающая звезды. Сферические формы могут указывать на остатки взорвавшихся звезд. На некоторых изображениях розовый и красный цвета исходят из ядер галактик. Этот свет может исходить от сверхмассивных черных дыр.

Новые изображения были получены в рамках проекта «Физика в высоком угловом разрешении в близлежащих галактиках» (PHANGS). Конечная цель проекта – лучше понять физику формирования звезд.

«Звезды могут жить миллиарды и триллионы лет. Точно каталогизируя все типы звезд, мы можем построить более надежное и целостное представление об их жизненных циклах», – заключает Адам Лерой, профессор астрономии Университета штата Огайо в Коламбусе.