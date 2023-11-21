В дальнем космосе обнаружили древнейшую черную дыру: ей 13,2 миллиарда лет

Ученые говорят, что она может помочь объяснить загадки Вселенной.

Астрономы обнаружили то, что они называют древнейшей черной дырой. Она образовалась через 470 миллионов лет после Большого взрыва и была обнаружена в рентгеновских лучах с помощью телескопов NASA. Ученые говорят, что она весит не менее от 10% до 100% массы всех звезд в своей галактике.

Исследователи объясняют, что это наблюдение может объяснить, как образовались некоторые из первых сверхмассивных черных дыр во Вселенной. Полученные результаты подтверждают существовавшие до сих пор теории о существовании сверхмассивных черных дыр на заре Вселенной.

Ученые полагают, что Вселенная возникла 13,7 миллиарда лет назад, а это означает, что предполагаемый возраст черной дыры составляет 13,2 миллиарда лет. Черная дыра, обнаруженная в галактике под названием UHZ1, в 10 раз больше, чем дыра в нашем Млечном Пути, диаметр которой составляет 23,5 миллиона километров.

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«Это открытие важно для понимания того, как некоторые сверхмассивные черные дыры могут достигать колоссальных масс вскоре после Большого взрыва. Образуются ли они непосредственно в результате коллапса массивных облаков газа, создавая черные дыры массой от 10 000 до 100 000 солнц? Или они возникают в результате взрывов первых звезд, которые создают черные дыры массой всего от 10 до 100 солнц, еще предстоит выяснить», – пишут исследователи.

Объясняя различия между черными дырами, соавтор исследования Энди Гулдинг сказал: «Существуют физические ограничения на то, как быстро черные дыры могут расти после того, как они сформировались, но те, которые рождаются более массивными, имеют преимущество. Это похоже на посадку саженца, которому требуется меньше времени, чтобы вырасти в полноразмерное дерево, чем если бы вы начали с одного только семени».

Для обнаружения черной дыры исследователи использовали комбинацию данных космического телескопа Джеймса Уэбба и рентгеновской обсерватории «Чандра».