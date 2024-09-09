В дни осеннего равноденствия полярные сияния будут особенно яркими

В ближайшее время земляне смогут наслаждаться красочными полярными сияниями в периоды равноденствия.

Полярные сияния – в нашем случае, северные сияния (aurora borealis) – рождаются, когда заряженные частицы солнечного ветра, усиленные солнечными вспышками и корональными выбросами массы, врезаются в магнитное поле Земли. Это поле обычно защищает нас от космического излучения, но этот щит слабее на полюсах планеты, что позволяет солнечному ветру скользить через атмосферу на высоте от 100 до 300 километров над поверхностью Земли. Сталкиваясь с молекулами кислорода и азота в атмосфере, взбудораженные частицы перегревают газы, которые и светятся яркими красками в ночном небе.

Есть большая вероятность, что именно недели, предшествующие дню осеннего равноденствия (22 сентября), а также последующие за ним, будут богаты на сияния благодаря особой активности геомагнитных бурь.

Реклама

Эксперты поясняют, что это связано с так называемым эффектом Рассела-Макферрона: в статье от 1973 эти два учёных утверждали, что в периоды равноденствий, то есть в марте и в сентябре, магнитные поля Земли и солнечного ветра на короткое время выравниваются (обычно они не совпадают).

В эти периоды день и ночь имеют одинаковую продолжительность, а магнитные полюса Земли наклонены таким образом, что принимают заряженные частицы гораздо легче, открывая «трещины» в магнитосфере нашей планеты и позволяя легче проникать солнечному ветру. Как результат – красочные переливы в небе.

Где в России посмотреть северное сияние? читать

Более того, после 22 сентября ночи станут длиннее, а значит, у астролюбителей появится больше возможностей рассмотреть северные сияния на тёмном небе. Конечно, точной гарантии, что вы их заметите, нет, но попробовать присмотреться к ночному небу точно стоит – этой осенью там происходит много интересного.