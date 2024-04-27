В городе инков на Марсе замечена стая «пауков»

Рассказываем, что это такое на самом деле.

На Марсе нет насекомых – и паукообразных тоже. Но что тогда сфотографировал орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter, который недавно в очередной раз сделал снимок поверхности Красной планеты? Выглядит как жутковатая стая из сотен пауков: каждое темное пятно окружено тонкими линиями, расходящимися в стороны… А ещё каждое такое пятно может достигать километра в поперечнике!

На самом деле это – особые образования на поверхности Марса, созданные исключительно небиологическими процессами. Неудивительно, что астрономы прозвали их пауками, когда впервые заметили на орбитальных фотографиях (это было в начале 2000-х). На Земле такого не найти: эти структуры формируются в результате смены времен года на Красной планете. И они знаменуют весеннее потепление после долгого зимнего экстремального холода.

На Марсе есть времена года – всё благодаря наклону оси вращения, схожему с земным — но они отличаются от наших. Зимой температура здесь опускается ниже — 123°C, и почти всё замерзает. Замерзает и углекислый газ — на зимнем Марсе он превращается в сухой лед. А когда зима сменяется весной, температура повышается, но сухой лед не тает. Вместо этого он напрямую переходит в газообразное состояние (сублимируется).

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Когда это происходит в нижней части отложений, давление нарастает, пока не происходит «мини-взрыв», и марсианская поверхность лопается, как волдырь. Во льду появляются трещины, и более темный пылевой материал из-под поверхности выносится наружу вместе с вырывающимся газом в огромных гейзерах, создавая темные пятна, которые могут достигать километра в поперечнике. А линии, напоминающие лапки пауков, на самом деле находятся под поверхностью льда.

Инструмент CaSSIS на борту орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter ЕКА может видеть в широком диапазоне длин волн и показывает паукообразные отростки, расходящиеся в стороны прямо под поверхностью льда (на фотографии выше).

Новое изображение марсианского «города инков» – странного рельефного образования, названного так из-за сходства с древними руинами при взгляде сверху, — показывает эти пятна повсюду, демонстрируя, насколько активной может быть поверхность Марса, когда планета просыпается в теплые весенние дни.

Город инков на Марсе, снятый из космоса орбитальным аппаратом.

Интересно представить, как по весне на Марсе лопается лед, а пыль со свистом вырывается наружу. Возможно, если человечеству повезет, марсианские исследователи когда-нибудь смогут прислать видео этого странного инопланетного процесса в действии.

Кстати, о том, как учёные выясняли, откуда взялись пауки на Марсе, мы рассказывали здесь.