В каком скафандре люди полетят на Луну в 2024 году?

Хьюстон, у нас нет проблем.

Если все пойдет по плану, то уже в 2024 году в рамках космической программы «Артемида» на Луну отправится целый экипаж астронавтов. В чём они полетят к нашей космической спутнице?

Компания Axiom Space представила скафандр нового поколения для избранных астронавтов. По их словам, что в новой модели учтены все недочеты, которые доставили неудобства прошлым экипажам миссий «Аполлон».

«Мы развиваем наследие NASA, разрабатывая усовершенствованный скафандр, который позволит астронавтам безопасно и эффективно работать на Луне. Скафандр Artemis III от Axiom Space будет готов к решению сложных задач на южном полюсе Луны и поможет обеспечить там долгосрочное присутствие человека», – Майкл Суффрдини, главный исполнительный директор Axiom Space.

Новый скафандр под названием Axiom Extravehicular Mobility Unit был представлен на фестивале Moon 2 Mars в Космическом центре Хьюстона. Пока это прототип скафандров, которые само NASA представит к концу лета 2023 года.

Фото: NASA

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Интересный факт Масса прошлых лунных скафандров составляла порядка 90 кг.

В заявлении NASA отмечается, что новый скафандр предоставит астронавтам расширенные возможности для исследования космоса, однако не говорится, как именно он защитит членов миссии от лунного реголита – сыпучего грунта, который досаждал экипажам миссий «Аполлона».

Тем не менее, по словам Рассела Ралстона, заместителя руководителя программы Axiom Space, по сравнению с громоздкими и негнущимися скафандрами «Аполлона», из-за которых астронавты падали во время прогулки по Луне, эти скафандры окажутся гораздо более мобильными.