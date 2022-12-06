В Китае построили крупнейшую в мире систему телескопов для изучения Солнца

Это огромный массив телескопов диаметром более шести километров.

В Китае завершилось строительство радиотелескопа Даочэн. Он раскинулся на плато в провинции Сычуань на юго-западе Китая, состоит из 313 «тарелок» диаметром шесть метров каждая и образовывает круг диаметром 6,35 километра.

После настройки и предварительных испытаний этот массив начнет пилотную эксплуатацию в июне 2023 года. Основная цель телескопа – наблюдение за солнечными вспышками и корональными выбросами массы (CME), которые могут вывести из строя электронику по всему миру и вызвать перебои со связью.

Направленные на Землю корональные выбросы, вызванные перестройками магнитного поля нашей звезды, происходящими в солнечных пятнах, могут поставить под угрозу электрические сети, телекоммуникации, спутники на орбите и даже безопасность астронавтов на борту Международной космической станции.

«С помощью этой системы мы сможем предсказать, прорвется ли солнечная буря к Земле. Если такое произойдет, мы выдадим раннее предупреждение о такой солнечной буре. Таким образом, мы сможем предоставить прогнозы космической среды для нормальной работы спутников в космосе и энергосистем на земле», – Ву Линь, заместитель главного конструктора проекта.

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С другой стороны, солнечные вспышки и СМЕ ответственны за красочные явления полярного сияния, которые можно наблюдать в ночном небе вблизи полярных широт. Наличие обсерваторий в Китае также предоставит важные данные о солнечной активности, которые телескопы в других часовых поясах могут не увидеть.

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«Мы вступаем в золотой век солнечной астрономии, поскольку у нас появилось много крупных солнечных телескопов», – объясняет Мария Казаченко, исследовательница из Университета Колорадо в Боулдере.

Даочэн является компонентом китайского проекта Meridian Project, двухступенчатой ​​наземной сети мониторинга космической среды. Первый этап проекта (Фаза I) включает развертывание 15 станций наблюдения, расположенных приблизительно вдоль 120° восточной долготы и 30° северной широты. Второй этап проекта (Фаза II) будет включать в себя создание 16 станций для лучшего охвата территории Китая, а также разработку возможностей стереомониторинга для отслеживания причин и следствий космической цепочки погоды в солнечно-земной системе.