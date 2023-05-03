В Китае признали, что их спящий марсоход рискует не проснуться

Марсоход Zhurong так и не вышел из запланированного режима гибернации. Теперь руководитель миссии рассказал, почему.

После нескольких месяцев молчания китайские правительственные чиновники наконец раскрыли судьбу национального робота-исследователя на Марсе, который остановил работу почти год назад.

Zhurong стал первым действующим китайским марсоходом. Сейчас он, судя по всему, покрыт марсианской пылью, которая застилает его солнечные панели и делает невозможным выработку энергии, достаточной для выхода из запланированного режима гибернации.

Этот сценарий долгое время считался наиболее вероятной причиной того, что Zhurong так и не вышел из спящего режима, в который он впал в мае 2022 года. Ожидалось, что марсоход снова проснется в декабре 2022 года, когда зима в марсианском северном полушарии подошла к концу, а солнечного света стало больше, но этого не произошло. В марте снимки Красной планеты, сделанные NASA, показали, что марсоход пребывает в том же положении, в котором он вошел в период гибернации почти годом ранее.

Была надежда, что виновата необычайно холодная марсианская зима и что, возможно, марсоход проснется, когда температура поднимется. Но руководители миссии заявили, что наиболее вероятным виновником является пыль. По их словам, марсоход и так превысил время своей первоначальной миссии на три месяца, пока исследовал широкую равнину на Марсе, известную как Равнина Утопия, в течение 358 дней. За это время он преодолел 1921 метр.

Три изображения, сделанные орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter в 2022 и 2023 годах. Китайский марсоход Zhurong – синяя точка в верхней части крайнего левого изображения и внизу среднего и правого изображения. Первое изображение было сделано в марте 2022 года до того, как марсоход ушел в спящий режим. Два других были сделаны в сентябре 2022 года и в феврале 2023 года Фото: NASA

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Китайский марсоход приземлился на Красной планете в 2021 году с целью изучения марсианских пород, почвы, магнитных полей и погоды. Он оснащен шестью приборами, в том числе радарами подповерхностного детектора, детектором состава поверхности, детектором поверхностного магнитного поля, мультиспектральной камерой, метеостанцией и камерой для навигации по марсианской местности.

Во время своего пребывания на поверхности Красной планеты марсоход сделал селфи и снимки марсианской поверхности. Он записал звук марсианского ветра и принял участие в экспериментах по передаче информации между Европейским космическим агентством и Национальным космическим управлением Китая.

Марсоходы NASA Perseverance и Curiosity продолжают исследовать поверхность Красной планеты.