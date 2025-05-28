В Китае прямо в космосе строят массивный суперкомпьютер

В Поднебесной захотели создать спутниковую сеть, которая будет обрабатывать данные прямо в космосе.

В Китае решили построить суперкомпьютер на основе искусственного интеллекта и разместить его прямо в космосе: флот из 2800 спутников будет обитать на орбите и обрабатывать данные перед передачей на Землю.

Речь идёт о большой группе спутников, связанных между собой с помощью лазеров. Они и объединятся в компьютер-гигант. В середине мая 12 спутников запланированной сети уже были запущены в космос на борту ракеты Long March 2D с китайского космодрома Цзюцюань, положив начало грандиозному проекту компании ADA Space и Zhejiang Lab.

Согласно заявлению китайских властей, совокупная вычислительная мощность суперкомпьютера будет достигать 1000 пета (1 квинтиллион) операций в секунду.

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Для чего Китаю понадобилось создавать суперкомпьютер прямо на земной орбите? На Земле существует проблема пропускной способности передачи данных со спутников – они используются и для систем GPS, и для прогнозирования погоды, и ещё для множества задач.

Но многие необработанные данные могут теряться из-за ограничений пропускной способности и узких окон передачи данных в тот момент, когда спутники пролетают над земными станциями. Более того, обработка данных и многие вычисления энергоемки, требуют больших ресурсов и оставляют массивный углеродный след, вредя и без того шаткой экологической ситуации.

Китай стал первой в мире страной, которая решила выполнять часть граничных вычислений прямо на борту спутников ещё до передачи на Землю. Причем энергия для этих операций будет браться от солнечных панелей – а отработанное тепло спутники будет излучать обратно в космос, тем самым снижая углеродный след.