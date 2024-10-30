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В Китае создали специальные кирпичи, чтобы построить жилые дома на Луне

Фото: Benjamin Voros / Unsplash

Учёные надеются протестировать прототипы лунного фундамента в космических условиях — уже до конца следующего года.

В Китае изобрели инновационный тип кирпичей, который может быть использован для строительства первой в мире научной базы и жилых домов на поверхности Луны, поделось Центральное телевидение Китая CCTV.

Кирпичи имеют необычную структуру: они состоят из прорезей и шипов, что упрощает сборку и имитирует состав лунного грунта. При это кирпичики обладают повышенной прочностью – она более чем в три раза превышает крепость обычных, красных кирпичей. Это значит, что лунные блоки способны выдержать вес более чем одной тонны на квадратный сантиметр. 

Фото: CCTV // YouTube

Изобретение было создано группой экспертов Национального центра инноваций в области цифровых строительных технологий при Хуачжунском университете науки и технологий. Первые образцы планируют вскоре отправить на китайскую космическую станцию на грузовом корабле Tianzhou-8. Ученые будут пристально наблюдать за блоками до конца следующего года, чтобы определить насколько они способны выдерживать физическое давление, высокий уровень радиации и вакуумную среду нашего спутника. В случае успеха, китайское изобретение должно положить фундамент полноценной колонизации лунной поверхности. 

Кстати, в  этом году Китай стал первой страной в мире, которая собрала образцы грунта с обратной стороны нашего спутника.

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