В космосе обнаружена планета-зомби: она пережила апокалипсис

Планета находится 520 световых годах от нас.

Астрономы обнаружили планету, которая каким-то образом выжила, хотя по всем признакам должна была погибнуть. Этот «горячий Юпитер», который вращается так близко к гигантской звезде, что по всей логике планета должна была поглотить его.

У каждой планеты свой предел существования, например, у Земли он тоже есть: примерно через пять миллиардов лет у Солнца закончится водородное топливо, которое оно сжигает, вместо него оно начнет синтезировать гелий (сейчас Солнце на 73% состоит из водорода, на 25% - из гелия). Процесс заставит Солнце превратиться в красного гиганта, увеличиться в размерах и поглотить Меркурий, Венеру и Землю. В конце концов Солнце остынет до фоновой температуры космоса, это произойдет примерно в течение триллионов лет.

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Подобная судьба ожидает бесчисленное множество миров, вращающихся вокруг других звезд. Но теперь астрономы обнаружили планету-зомби, которая, похоже, пережила такой катаклизм, несмотря ни на что. Драматическая история случилась в звездной системе, которая находится относительно близко к Земле, всего в 520 световых годах от нас.

Планета получила имя Халла и вращается вокруг гигантской звезды Пэкду в созвездии Малой Медведицы. Пэкду почти в 11 раз шире Солнца, но его масса всего в 1,6 раза больше, а Халла вращается вокруг него довольно близко, на расстоянии менее половины расстояния между Землей и Солнцем.

В новом исследовании астрономы более подробно изучили звезду и обнаружили, что она уже синтезировала гелий, что указывает на то, что ранее она прошла фазу красного гиганта. По их расчетам, за это время Пэкду раздулся бы далеко за пределы нынешней орбиты Халлы.

«По мере того, как водородное топливо ядра исчерпалось, звезда увеличилась бы в 1,5 раза по сравнению с текущим орбитальным расстоянием планеты, полностью поглотив ее в процессе, прежде чем уменьшиться до своего нынешнего размера. Поглощение звездой обычно имеет катастрофические последствия для планет, находящихся на близкой орбите. Когда мы поняли, что Халле удалось выжить в непосредственной близости от своей гигантской звезды, это было полной неожиданностью», – Дэн Хубер, соавтор исследования.

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Так как же планета выжила после поглощения? Ученые говорят, что наиболее вероятное объяснение: поглощения и вовсе не было. Апокалипсис был предотвращен второй звездой, которая раньше существовала в системе.

По мере того, как обе звезды старели, они поглощали материал друг друга, предотвращая расширение, пока в конечном итоге не слились в то, чем сейчас является Пэкду. Этот процесс не предполагает ни роста, ни поглощения.

В другом сценарии Халлы раньше не существовало вовсе. Когда две звезды столкнулись, они могли создать газовое облако, которое остыло, а затем сформировало Халлу как новую планету «второго поколения» в системе.

Что бы ни случилось, это весьма интригующую пример для исследователей, который может многое дать астрономам для лучшего понимания о жизни и смерти планет и звезд.