В космосе обнаружили чёрную дыру-убийцу: из-за неё погибла целая галактика

Массивная чёрная дыра находится в центре галактики GS-10578, в которой перестали формироваться новые звёзды.

Теперь учёные могут с уверенностью сказать, что чёрные дыры имеют способность «высасывать» жизнь из своих галактик-хозяев.

GS-10578. также известная, как «Галактика Пабло», находится от нас на расстоянии около 12 миллиардов световых лет. Это довольно крупное формирование звёзд, которое образовалось на ранних этапах Вселенной спустя два миллиарда лет после Большого Взрыва. Но потом что-то пошло не так. Галактика «умерла» – то есть перестала формировать новые звёзды.

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Астрономы долго подозревали, что с GS-10578 что-то не в порядке, зная, что в её центре находится сверхмассивная чёрная дыра, но докопаться до истины им помогли только недавние наблюдения самого крупного космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Исследуя саму галактику и её чёрную дыру (размеры которой примерно в 200 миллиардов раз превышают наше Солнце), учёные заметили мощные потоки холодного и плотного газа, «выплевываемого» дырой. Вообще чёрным дырам свойственно «плеваться» – периодически они всасывают материю вокруг, а потом выбрасывают её прочь практически со скоростью света, запуская процесс обратной связи в галактиках.

Тем не менее, масса выброшенного газа в GS-10578 превышала ту, которая необходима для формирования новых звёзд. Получается, что из-за ненасытности чёрной дыры «Галактика Пабло» теряет газ быстрее, чем успевает использовать его для образования новых звёзд. Это значит, что виновником плачевного состояния GS-10578 стала её собственная чёрная дыра.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, подтвердило существующие теории, что чёрные дыры могут морить свои собственные галактики голодом и гасить их активность.