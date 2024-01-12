В космосе обнаружили галактику без звёзд. Как такое возможно?

Или мы просто не можем их разглядеть?

Исследователи обнаружили на расстоянии около 270 миллионов световых лет от Земли массивное пятно, которое является галактикой. Но судя по всему, в целой галактике вообще нет звёзд! Объект под обозначением J0613+52 представляет собой дымку из межзвёздного газа, который, что следует из названия, обычно заполняет пространство между звездами в обычных галактиках.

Масса и движение найденного объекта кажутся обычными для спиральной галактики вроде нашего Млечного Пути или знаменитой Андромеды. По мнению группы астрономов под руководством астрофизика Карен О'Нил из обсерватории Грин-Бэнк, это может быть первая открытая первозданная галактика в ближайшей Вселенной – галактика, состоящая в основном из газа, образовавшегося в начале времен.

Открытие было сделано совершенно случайно. О нём рассказали на 243-м заседании Американского астрономического общества.

«Мы случайно указали неправильные координаты и обнаружили этот объект. Это галактика, состоящая только из газа – в ней нет видимых звезд. Звезды могут быть там, но мы их не видим», – Карен О'Нил.

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Исследователи использовали обсерваторию Грин-Бэнк для поиска и изучения так называемых галактик с низкой поверхностной яркостью, или LSB. Большей частью это небольшие карликовые галактики, которые излучают не так много света, поскольку большая часть их содержимого состоит из газа и темной материи. По сравнению с другими галактиками, в них очень мало звезд.

Исследователи стремились измерить содержание газа и массу галактик LSB, поэтому исследование было сосредоточено на поиске газа, а не звезд. Для этого они использовали телескопы Грин-Бэнк, Аресибо и радиотелескоп Нансай. Предполагалось, что Грин-Бэнк и Нансай на протяжении части съемки будут устремлены на один и тот же участок неба, но кто-то допустил опечатку в координатах Грин-Бэнк, указав вместо этого участок неба, который ранее не исследовался.

Там исследователи обнаружили следы газообразного водорода, сила которого ожидаема от спиральной галактики. Но в радиоданных Грин-Бэнка вообще не было никаких признаков звезд! Объект оказался изолированным и нетронутым, поскольку на протяжении 13,8 миллиардов лет он не испытал никаких гравитационных взаимодействий, которые могли бы потревожить газ, либо разорвав его на части, либо сталкивая в сгустки, необходимые для запуска процесса звездообразования. Это делает J0613+52 объектом, непохожим ни на один другой, который когда-либо видели астрономы.

«Мы точно знаем, что это невероятно богатая газом галактика. Она не демонстрирует звездообразование, вероятно потому, что ее газ слишком рассеян. В то же время она слишком далека от других галактик, чтобы они могли вызвать звездообразование при любых столкновениях. J0613+52, похоже, нетронута», – Карен О'Нил.

Поскольку в этом месте Вселенной очень темно, дальнейшее изучение объекта может оказаться сложной задачей. Возможно, его невозможно будет увидеть на других длинах волн, кроме радиоволн. И это довольно необычно, поскольку это первый когда-либо обнаруженный объект такого рода. Исследователи предполагают, что, возможно, стоит прочесать космос с помощью мощных радиотелескопов в поисках других подобных объектов.

Но не исключено, что J0613+52, дрейфующая в пустоте и в полном одиночестве, является единственным подобным объектом в своем роде – по крайней мере в обозримом космосе.