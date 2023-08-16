В Млечном пути обнаружен очень странный объект

Объект, вращающийся вокруг звезды на расстоянии 1400 световых лет от нас, противоречит нашим представлениям о том, что возможно во Вселенной.

Ученые обнаружили коричневый карлик, который находится на такой близкой орбите со своей родительской звездой, что его температура превышает 8000 Кельвинов или 7727 градусов по Цельсию. Этой температуры достаточно, чтобы расщепить молекулы в атмосфере на составные атомы.

Это также намного выше, чем температура поверхности Солнца, которая составляет 5 499 °C. Фактически, этот коричневый карлик является температурным рекордсменом – самым горячим объектом такого рода, который когда-либо находили.

Несмотря на то, что коричневые карлики, как правило, горячее обычных планет, они холоднее, чем самые холодные красные карлики, и не должны достигать звездных температур на своих собственных внутренних термоядерных двигателях.

По словам ученых, это новое открытие может помочь нам понять, что происходит с юпитероподобными газовыми гигантами, вращающимися вокруг чрезвычайно горячих массивных звезд, наблюдение за которыми может быть затруднено из-за свойств звезд, таких как их активность и скорость вращения.

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Планеты, вращающиеся очень близко вокруг своих звезд, излучают огромное количество ультрафиолетового света. Это может привести к тому, что их атмосфера испарится, а молекулы в ней будут разорваны. Этот процесс известен как термическая диссоциация. Однако мы мало что знаем об этой экстремальной среде. В такой непосредственной близости от очень яркой звезды сигналы от вращающейся вокруг экзопланеты может быть трудно отличить от звездной активности.

Коричневые карлики – это не совсем планеты, но и не звезды. Планетоподобный объект, масса которого примерно в 13 раз превышает массу Юпитера, может иметь достаточное давление и тепло в своем ядре, чтобы зажечь синтез дейтерия. Температура и давление, необходимые для синтеза этого тяжелого изотопа водорода, намного ниже, чем температура и давление, необходимые для синтеза обычного водорода, горящего в ядрах звезд.

Белые карлики, с другой стороны, являются последней стадией жизни таких звезд, как Солнце. Когда в ядре звезды заканчивается водород, она выбрасывает свои внешние слои, и ядро, больше не поддерживаемое внешним давлением синтеза, коллапсирует в сверхплотный объект размером с Землю.

Белые карлики светятся остаточным теплом, но процесс гибели идет очень энергично – они очень горячие, а их температура сравнима с температурой голубых сверхгигантов. Это подводит нас к WD0032-317, очень горячему белому карлику с малой массой. Его масса составляет около 40 процентов массы Солнца, а температура приближается к 37 000 Кельвинов.

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В начале 2000-х данные, полученные с помощью прибора Ultra-Violet-Visual Echelle Spectrograph (UVES) на Очень Большом Телескопе Европейской южной обсерватории, показали, что WD0032-317 перемещается с невидимым орбитальным компаньоном. Последние наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне позволили предположить, что этим компаньоном был коричневый карлик.

Ученые использовали UVES для получения новых наблюдений за звездой и обнаружили, что компаньон – это коричневый карлик с массой от 75 до 88 юпитеров, который делает полный оборот вокруг своей звезды всего за 2,3 часа. Когда дневная сторона коричневого карлика обращена к нам, астрономы могут обнаружить водород, который он испускает, когда звезда его испаряет.

Поскольку коричневый карлик и звезда находятся так близко друг к другу, коричневый карлик заблокирован приливами. Это означает, что одна сторона – дневная – постоянно обращена к звезде, а другая остается в постоянной ночи. Команда подсчитала экстремальные температуры, и цифры впечатляют.

В зависимости от используемой модели ядра белого карлика температура нагретой дневной стороны компаньона колеблется от ≈7250 до 9800 градусов по Кельвину, а температура на ночной стороне составляет ≈1300-3000 градусов по Кельвину.

Ни одна из известных планет или коричневых карликов не является более горячей, что делает WD0032-317B не только чрезвычайно удивительным, но и отличным кандидатом для изучения того, как чрезвычайно горячие звезды могут испарять своих спутников с меньшей массой.