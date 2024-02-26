В Млечном Пути обнаружили крохотную звезду: она меньше Юпитера

Это одна из самых маленьких звезд в известной Вселенной.

Астрономы обнаружили необычную двойную систему, в которой «мертвая звезда», или белый карлик вращается вокруг своего невероятно горячего и крошечного звездного спутника так быстро, что в один земной день там умещается почти 72 года.

Система, получившая обозначение TMTS J0526, была обнаружена командой Университета Цинхуа с помощью обзорного телескопа Университета Цинхуа-Ма Хуатэн (TMTS). Она расположена примерно в 2760 световых годах от Земли.

TMTS J0526 содержит богатую углеродом и кислородом звезду-белый карлик с массой около 74% солнечной. Она вращается вокруг горячей звезды-субкарлика с массой около трети нашей звезды. При этом звезда примерно в 7 раз шире Земли, что делает ее меньше газового гиганта Юпитера и одной из самых маленьких по объему известных звезд.

Компоненты TMTS J0526 совершают один оборот примерно каждые 20,5 минут. Это делает ее рекордсменом для этого типа двойной системы, хотя она по-прежнему отстает по сравнению с HM Cancri, в которой есть два белых карлика, совершающих один оборот примерно каждые 5,4 минуты.

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Однако из-за своей тонкой водородной атмосферы крошечная звезда все же крупнее и заметнее, чем ее спутник-белый карлик. Тем не менее, белый карлик способен деформировать крошечную звезду в форму эллипсоида за счет своего основного гравитационного воздействия, поскольку они быстро вращаются друг вокруг друга.

Более того, открытие TMTS J0526 важно не только из-за ее невероятно короткого орбитального периода, но и потому, что оно может помочь объяснить, как вообще рождаются такие крошечные звезды-субкарлики.

Белые карлики рождаются, когда звезды размером с Солнце истощают запасы водорода, находящиеся в их ядрах, и больше не могут противостоять внутреннему давлению собственной гравитации. Это приводит к коллапсу звездных ядер, когда внешние слои звезд, где все еще продолжается ядерный синтез, распространяются наружу. Этот процесс сначала превращает звезды в красные гиганты, затем они остывают, оставляя после себя белых карликов, окруженных оболочками из газа и пыли.

Исследователи отмечают, что двойная система TMTS J0526 с необычайно коротким орбитальным периодом представляет собой первое наблюдаемое свидетельство образования крошечного горячего субкарлика в результате выброса вторичной общей оболочки.