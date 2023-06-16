В Млечном Пути обнаружили самую быструю убегающую звезду

Ее скорость составляет более двух тысяч километров в секунду.

Как-то раз учёные нашли шесть новых «убегающих звезд» в Млечном Пути. Это открытие привело к обнаружению самого быстрого объекта этого типа, когда-либо обнаруженного в Галактике.

Так, скорость одной из звезд, получившей обозначение J1235, составляет 1694 километра в секунду. Но это не предел: другой подобный объект, J0927, имеет еще более невероятную скорость – 2285 километров в секунду!

По словам исследователей, это открытие позволило провести новый расчет скорости рождения этих звезд и обнаружило, что она согласуется с расчетной скоростью сверхновых типа Ia. Это подкатегория сверхновых звезд, которая является результатом термоядерного взрыва белого карлика.

Считается, что гиперскоростные звезды являются побочным продуктом этого особого типа сверхновых, которые дают звезде еще больший «толчок», чем обычно. Так, убегающая звезда может родиться при распаде двойной звездной системы, когда одна звезда получает импульс за счет взрыва звезды-компаньона при вспышке сверхновой.

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Вспышка сверхновой типа Ia происходит из-за термоядерного взрыва вещества белого карлика (часто – в двойной звездной системе). Белые карлики – это ядро бывшей звезды, которая завершила свой жизненный цикл, выбросила большую часть своей массы и прекратила термоядерные реакции. Но так как белый карлик — объект с чрезвычайно большой плотностью и гравитацией, он может аккрецировать вещество.

Физически белые карлики с низкой скоростью вращения ограничены по своей массе пределом Чандрасекара (около 1,44 солнечных масс). Это максимальная масса, которая может быть скомпенсирована давлением вырожденных электронов. После достижения этого предела белый карлик начинает коллапсировать – и в некоторых случаях происходит взрыв сверхновой типа Ia.

В результате детонация гелия на поверхности белого карлика оказывается настолько мощной, что ударная волна вызывает ещё одну детонацию – происходит колоссальный взрыв, и звезда «ускоряется», ее выбрасывает из звездного скопления (ассоциации). Так и рождаются некоторые убегающие звезды, или звезды-беглянки.

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В Млечном Пути есть и более быстрые звезды, но их условия немного отличаются. Звезды, вращающиеся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Галактики, могут развивать невероятные скорости – самая быстрая из них движется со скоростью 24 000 километров в секунду, приближаясь к черной дыре по своей длинной эллиптической орбите.

Тем не менее, они гравитационно привязаны к своим орбитам и не собираются покидать Галактику в ближайшее время, если только невероятно мощное взаимодействие нескольких тел не даст им толчок.