Астронавты готовятся к историческому возвращению на спутник Земли под водой.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства превратило свою огромную Лабораторию нейтральной плавучести (NBL), которая вмещает 6,2 миллиона галлонов воды, в смоделированную копию поверхности Луны для обучения астронавтов, которые вскоре отправятся в настоящие лунные миссии по программе Artemis.
Бассейн модифицируют, чтобы воспроизвести сложные условия на Луне, погружая будущих астронавтов на глубину до 12 метров. Чтобы симуляция выглядела максимально реалистично, в бассейн добавили валуны и песок. Песок будет напоминать лунный реголит и позволит астронавтам понять, каково находиться в такой среде.
Кроме того, дно бассейна усыпано разными камнями, как настоящими, так и искусственными, чтобы воспроизвести такую же поверхность Луны. Смоделированная среда также обеспечит обучение в условиях слабого освещения, ожидаемых на посадочных площадках Artemis.
На данный момент основное внимание уделяется совершенствованию техники и обеспечению того, чтобы смоделированная лунная среда могла подготовить астронавтов к трудностям ходьбы на поверхности нашего спутника.
NBL используется членами команды NASA для разработки процедур полета, проверки совместимости оборудования, обучения астронавтов и уточнения процедур выхода в открытый космос во время полета.
В NASA выбрали астронавтов, которые полетят на Луну
Читайте также
В NASA огромный бассейн превратили в копию Луны для тренировки астронавтов
Starship Илона Маска взорвалась через несколько минут после запуска
Жители Земли смогли увидеть редкое гибридное солнечное затмение
Космический зонд отправил на Землю селфи по пути к Юпитеру
Солнце извергло «плазменный водопад» высотой 100 тысяч километров