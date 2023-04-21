В NASA огромный бассейн превратили в копию Луны для тренировки астронавтов

Астронавты готовятся к историческому возвращению на спутник Земли под водой.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства превратило свою огромную Лабораторию нейтральной плавучести (NBL), которая вмещает 6,2 миллиона галлонов воды, в смоделированную копию поверхности Луны для обучения астронавтов, которые вскоре отправятся в настоящие лунные миссии по программе Artemis.

Бассейн модифицируют, чтобы воспроизвести сложные условия на Луне, погружая будущих астронавтов на глубину до 12 метров. Чтобы симуляция выглядела максимально реалистично, в бассейн добавили валуны и песок. Песок будет напоминать лунный реголит и позволит астронавтам понять, каково находиться в такой среде.

Кроме того, дно бассейна усыпано разными камнями, как настоящими, так и искусственными, чтобы воспроизвести такую же поверхность Луны. Смоделированная среда также обеспечит обучение в условиях слабого освещения, ожидаемых на посадочных площадках Artemis.

Лаборатория нейтральной плавучести Фото: NASA

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На данный момент основное внимание уделяется совершенствованию техники и обеспечению того, чтобы смоделированная лунная среда могла подготовить астронавтов к трудностям ходьбы на поверхности нашего спутника.

NBL используется членами команды NASA для разработки процедур полета, проверки совместимости оборудования, обучения астронавтов и уточнения процедур выхода в открытый космос во время полета.