В NASA решили придумать собственное время для Луны

Из-за меньшей гравитации оно должно идти быстрее земного.

Специалисты NASA поставили перед собой задачу создать собственную систему исчисления времени для Луны. По поручению Белого дома, NASA вместе с другими американскими организациями и международными космическими агентствами разрабатывает новую, луноцентрическую систему отсчета времени.

Предварительные идеи должны быть готовы к концу текущего года, а окончательный план – к концу 2026 года. Время на нашем спутнике течет быстрее: из-за более слабой гравитации на Луне атомные часы, установленные на ее поверхности, шли бы быстрее земных часов на 58,7 микросекунды. Это различие становится все более важным для современных коммуникационных и других систем.

В прошлом году Европейское космическое агентство уже предложило ввести единое время для Луны. Всё дело в том, что так называемый лунный месяц (также синодический месяц) длится 29,5 земных суток – это промежуток времени между двумя одинаковыми фазами луны (например, от новолуния до новолуния). Однако пока Международная космическая станция продолжает использовать всемирное координированное время (UTC). Перед специалистами NASA стоит задача определить, когда это станет неприменимо.

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