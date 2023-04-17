В NASA сделали очередной шаг к получению посылки с Марса

Для этого будет созван специальный совет.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства созовет независимый наблюдательный совет Программы возврата образцов с Марса (MSR), чтобы провести обзор текущих планов и целей для одной из самых сложных миссий, когда-либо предпринятых человечеством.

В этом году MSR должен хотя бы примерно подтвердить основные сроки миссии, в процессе которой с Марса на Землю впервые попадут собранные марсоходом образцы. Сообщается, что созыв наблюдательного совета обеспечит дополнительную уверенность в том, что программа не будет выходить за рамки рекомендаций после подтверждения. Такие обзоры также гарантируют, что NASA усвоит уроки, извлеченные из опыта предыдущих крупных стратегических научных миссий.

MSR является партнером ESA (Европейского космического агентства). Это будет первая миссия по возвращению образцов с другой планеты, которая будет включать в себя первый запуск в космос с поверхности другой планеты, а также первое сближение на орбите другой планеты. Возвращение образцов, которые послушно собирает марсоход NASA Perseverance, может произвести революцию в нашем изучении Красной планеты.

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Образцы, собранные Perseverance во время исследования древней дельты реки, считаются лучшей возможностью раскрыть раннюю эволюцию Марса, включая потенциал древней жизни.

В совет войдут эксперты в соответствующих научных, технических и программных областях, и ожидается, что окончательный отчет будет подготовлен в конце августа.