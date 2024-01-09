Миссия NASA по запуску посадочного модуля на Луну провалилась

Ракета Vulcan United Launch Alliance успешно стартовала с лунным посадочным модулем Peregrine от коммерческой компании Astrobotic. А потом произошла критическая потеря топлива.

Peregrine должен был стать первым коммерческим посадочным модулем и первым американским посадочным модулем за более чем 50 лет, совершившим посадку на Луну. Но этому не суждено сбыться.

На борту запущенного вчера (8 января) посадочного модуля находятся пять научных полезных грузов общим весом 90 килограммов, предназначенных для сбора различных данных на Луне. Это первые инструменты NASA, которые должны были попасть на Луну с тех пор, как в 1972 году завершилась эпоха миссий «Аполлон».

Модуль должен был совершить мягкую посадку на Луну 23 февраля в регионе под названием Sinus Viscositatis, или Залив Вязкости. Однако в связи с отказом двигательной установки и критической потерей топлива миссия частного американского лунного посадочного модуля Peregrine оказалась обречена на провал.

Модуль Peregrine на поверхности Луны в представлении художника Фото: NASA

Проблема возникла примерно через семь часов после успешного запуска модуля. Компания-разработчик сообщила, что утечка топлива продолжается, и аппарат начнет терять солнечную энергию примерно через 40 часов. И хотя пока ориентацию солнечной панели на Солнце для подзарядки батареи удается поддерживать с помощью боковых двигателей маневрирования, двигательная система аппарата не функционирует.

Модуль должен был доставить на земной спутник следующие приборы:

Прибор LETS (Спектрометр линейной передачи энергии) будет измерять радиацию;

NIRVSS (Система летучих спектрометров ближнего инфракрасного диапазона) будет изучать состав, температуру и структуру лунного грунта;

NSS (система нейтронного спектрометра) будет искать воду;

PITMS (Масс-спектрометр с ионной ловушкой Peregrine) будет изучать ионы в лунной атмосфере;

LRA (лазерная ретрорефлекторная решетка) будет действовать как новый постоянный маркер местоположения, который поможет ученым измерять положение Луны на многие годы вперед.

Модуль вез с собой не только научные приборы, но и довольно экзотические вещи – например, туда загрузили «лунный биткоин», 185 тысяч сообщений от детей со всего мира, камень с Эвереста и даже прах умерших для проведения ритуальных захоронений на Луне.

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Высота двухступенчатой ракеты Vulcan составляет 62 метра, ее разработка началась еще в 2014 году. Она оснащена двигателями BE-4 компании Blue Origin, созданной основателем Amazon миллиардером Джеффом Безосом.

Astrobotic построило посадочный модуль Peregrine по контракту с NASA, однако формально космическое агентство является лишь заказчиком услуги по доставке на Луну – сам космический аппарат ведомству не принадлежит. Предполагается, что в будущем Peregrine может быть использован в миссиях лунной программы NASA «Артемида».