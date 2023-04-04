В NASA выбрали астронавтов, которые полетят на Луну

В экипаж вошли четыре человека. Среди них – первая женщина и первый астронавт-афроамериканец, которые впервые в истории отправятся в глубокий космос.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства представило экипаж для своей первой миссии к Луне с участием человека за более чем 50 лет.

Кристина Кох, астронавт NASA, которая является рекордсменкой по самому продолжительному одиночному космическому полету среди женщин, будет специалистом миссии в ходе полета Artemis II вокруг Луны в следующем году.

Виктор Гловер – военно-морской летчик. Он будет пилотировать космический корабль «Орион», который облетит Луну в ноябре 2024 года, и станет первым темнокожим человеком, принявшим участие в лунной миссии.

Ветеран-астронавт NASA 47-летний Рид Уайзман – командир миссии.

Джереми Хансен, которому также 47 лет, бывший летчик-истребитель, ныне работающий в Канадском космическом агентстве.

Трое американцев и один канадец станут первыми астронавтами, отправившимися в глубокий космос с тех пор, как в 1972 году прекратились исторические миссии «Аполлон». Полет Artemis II – это подготовка к возвращению людей на Луну впервые за полвека и, в конечном итоге, к миссии на Марс.

Все три американских астронавта уже были на Международной космической станции (МКС), а Хансен, канадский специалист, совершит свой первый космический полет. Четыре астронавта, одетые в фирменные синие летные костюмы, были представлены администратором NASA Биллом Нельсоном на конференции в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне.

«Самая большая и мощная ракета в мире будет нести их вперед и вверх в небеса», – Билл Нельсон.

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44-летняя Кох, инженер-электрик, провела в космосе рекордные 11 месяцев подряд и приняла участие в первом исключительно женском выходе в открытый космос на МКС. 46-летний Гловер отмечает, что Artemis II – это «больше, чем миссия на Луну и обратно. Это следующий шаг, который доставит человечество на Марс».

Уайзман, командир миссии, говорит, что разнообразный экипаж состоит из «непревзойденных операторов». «Мы все просто исключительные исследователи», – сказал он.

«Мы представляем нашу нацию, но нам нужно, чтобы весь мир поддерживал нас», – заявил Уайзман.

В рамках программы Artemis NASA планирует сперва отправить астронавтов в пилотируемый облёт Луны в 2024 году, а на 2025 год уже планируется высадка экипажа на Луну – более чем через пять десятилетий после последней миссии «Аполлон». Американское космическое агентство рассчитывает не только отправить на Луну первую женщину и первого чернокожего человека, но и обеспечить постоянное присутствие человека на лунной поверхности в качестве «трамплина» для возможного путешествия на Марс. По словам Нельсона, такая миссия может осуществиться к 2040 году.

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В рамках 10-дневной миссии Artemis II будет испытана мощная ракета NASA Space Launch System, а также системы жизнеобеспечения на борту космического корабля «Орион». Первый полет Artemis завершился в декабре, когда капсула «Орион» без экипажа благополучно вернулась на Землю после 25-дневного путешествия вокруг Луны.

Во время полета вокруг орбитального спутника Земли и обратно «Орион» прошел более 1,6 миллиона километров и удалился от Земли дальше, чем любой предыдущий обитаемый космический корабль.