В образце астероида Рюгу обнаружились живые организмы

В 2019 году японский космический аппарат «Хаябуса-2» собрал образцы с поверхности астероида Рюгу и доставил их на Землю.

Один из полученных образцов астероида Рюгу (162173) просто кишел микробной жизнью с нашей планеты, признались учёные в новом исследовании, опубликованном в журнале Meteorics and Planetary Science.

Изучив куски камней, собранных с Рюгу космическим аппаратом «Хаябуса-2» и присланных на Землю в 2020 году, исследователи отметили, что один из образцов содержал на своей поверхности нитевидные микроорганизмы, очень похожие на земные прокариотические бактерии. Учёные отмечают, что присутствие микроорганизмов может «использоваться в качестве доказательства внеземной жизни», однако при этом добавляют, что «потенциальная возможность земного загрязнения делает эту интерпретацию весьма спорной».

Проще говоря: заманчиво верить, что мы нашли свидетельство инопланетной жизни, но скорее всего, ушлые микробы с Земли просто смогли обойти все препятствия, которые чинили для них учёные.

При этом стоит отметить, что исследователи соблюдали все меры предосторожности, чтобы не допустить «заселение» образцов земной биотой. После прибытия из космоса образцы с Рюгу были распакованы в вакуумной комнате, а потом помещены в пространство, заполненное сжатым азотом. Затем их переместили в канистры с азотом, чтобы отправить в несколько разных лабораторий по всему миру для подробного анализа.

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«Зараженный» образец астероида обнаружили в Имперском колледже Лондона в Великобритании. Изначально его просканировали с помощью рентгена – в тот момент на его поверхности не обнаружили никаких признаков бактерий. Через три недели его изучили более подробно с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ). В этот момент и обнаружились полчища земных бактерий — их темпы роста, формы и внезапное появление говорит о том, что на кусочке астероида они появились уже после прибытия на Землю.

«Открытие подчеркивает, что земная биота может быстро колонизировать внеземные образцы даже при соблюдении мер предосторожности по контролю загрязнения», – поделились исследователи.

«Присутствие земных микроорганизмов в образце Рюгу подчеркивает, что микроорганизмы являются величайшими в мире колонизаторами и умело обходят контроль за загрязнением».

Споры о том, зародилась ли жизнь на нашей планете самостоятельно или была привнесена сюда извне — возможно, с одним из метеоритов — давно будоражат умы исследователей. Предыдущие анализы космических камней показали, что они содержат пять азотистых оснований, необходимых для органической жизни — однако вопрос, появились ли они из космоса или попали на камни уже на Земле, остаётся открытым. К сожалению, образцы, взятые «Хаябусой-2», тоже до конца не могут помочь ответить на этот вопрос — хотя некоторые из них всё же содержали аминокислоты и азотистое основание урацил, что отчасти подтверждает первую гипотезу.