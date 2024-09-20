В прошлом вокруг Земли могло быть кольцо совсем как у Сатурна

Каменистый обруч мог способствовать глобальному похолоданию на поверхности нашей планеты, предполагают учёные.

Сотни миллионов лет назад Земля могла иметь каменистое кольцо как у Сатурна, предположили исследователи в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Учёные плотно изучали ордовикский период истории нашей планеты – он начался примерно 485 миллионов лет назад и продолжался 42 миллиона лет. Эта фаза была знаменита высокой частотой падения метеоритов на поверхность Земли. Но исследователи заметили одну странность: судя по оставшимся следам древних кратеров, все упавшие камни приземлялись в пределах 30 градусов от экватора.

Учёные посчитали, что это не могло быть случайностью и пришли к выводу, что причиной такой метеоритной активности могло быть гигантское космическое кольцо из камней, окружавшее нашу планету.

Согласно гипотезе, кольцо, подобное тем, которыми сегодня может похвастаться газовый гигант Сатурн, появилось примерно 466 миллионов лет назад после разрушения огромного астероида, который уничтожили приливные силы Земли. Именно из-за этого кольца нашу планету и начали так хаотично бомбить метеориты, периодически засасываемые её гравитацией. Более того, каменистый обруч мог блокировать поступление солнечного света на Землю, что способствовало глобальному похолоданию.

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«Идея о том, что система колец могла повлиять на глобальные температуры, добавляет новый уровень сложности к нашему пониманию того, как внеземные события могли сформировать климат Земли», – заключил один из авторов работы, профессор Энди Томкинс.

Кстати, недавно астрономы предположили, что когда-то похожие кольца были и у нашего Солнца.