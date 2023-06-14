В сотне световых лет от нас звезда превращается в гигантский алмаз

Однако этот процесс, вероятно, никогда не завершится.

Ученые обнаружили звезду, которая находится в процессе кристаллизации в гигантский алмаз. Звезда представляет собой белый карлик – оболочку солнцеподобной звезды, которая сожгла большую часть своего топлива перед коллапсом. Для звезд с ядрами, состоящими в основном из металлического кислорода и углерода, процесс охлаждения, который следует за коллапсом в белый карлик, в конечном итоге приведет к кристаллизации звезды в гигантский алмаз.

Однако этот процесс невероятно медленный. Настолько, что исследователи не думают, что какая-либо звезда во Вселенной на самом деле уже успела превратиться в огромный алмаз. По оценкам ученых, такой переход займет один квадриллион (тысяча триллионов) лет, а Вселенной – всего 13,6 миллиарда лет.

Однако теперь учёные считают, что нашли звезду, которая находится на ранних стадиях такого перехода. Звезда, получившая название HD 190412 C, находится на расстоянии около 104 световых лет от нас в четверной звездной системе под названием HD 190412.

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Поскольку в этой системе есть другие звезды, которые еще не превратились в белые карлики, исследователи смогли с помощью них определить, сколько металла находится в ядре белого карлика. Они также рассчитали возраст звезды – примерно 4,2 миллиарда лет.

Также ключом к расчетам является знание точного расстояния звездной системы от Земли, потому что расстояние влияет на яркость света, исходящего от тускнеющего белого карлика. Исследователи использовали данные миссии Gaia Европейского космического агентства, целью которой является создание трехмерной карты миллиарда звезд Млечного Пути.

С помощью этой информации команда смоделировала охлаждение белого карлика с течением времени, подтвердив первый случай кристаллизации белого карлика с известным возрастом. Поскольку существуют и другие системы, подобные HD 190412, в том числе звездная система, в которой находится яркая звезда Сириус, исследователи сообщают, что другие кристаллизующиеся белые карлики могут быть поблизости в космическом соседстве.