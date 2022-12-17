В созвездии Лиры нашли две водные экзопланеты

Возможно, там даже есть жизнь.

Наша Солнечная система является домом для самых разных планет: от каменистых миров умеренного климата до экстремальных газовых и ледяных гигантов. Но с тех пор, как астрономы начали каталогизировать планеты вне Солнечной системы, они обнаружили, что в нашей местности отсутствуют несколько распространенных типов, таких как суперземли и мини-нептуны.

В новом исследовании группа астрономов выявила самое объективное на сегодняшний день доказательство типа планеты, который только предполагали – водной экзопланеты. По названию можно догадаться, что этот тип планет покрыт глубоким океаном, окружающим каменистое или ледяное ядро.

Две экзопланеты, известные как Kepler-138 c и Kepler-138 d, вращаются вокруг красного карлика на расстоянии около 218 световых лет от нас в созвездии Лиры. Обе планеты более чем в три раза больше Земли и имеют вдвое большую массу. Это означает, что их плотность намного ниже, чем у нашей планеты. Наиболее вероятным объяснением этого странного соотношения является вода, и, по оценкам ученых, ее там очень много.

Согласно моделям исследователей, эти планеты более чем на 50% состоят из воды, что делает их намного более «мокрыми», чем наша собственная Земля, масса воды в которой составляет всего 0,02%.

Это означает, что эти водные экзопланеты покрыты океаном глубиной до 2000 км, при этом океан находится под высоким давлением плотной атмосферы из пара.

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Диаграмма, сравнивающая состав Земли с составом Kepler-138d Фото: Benoit Gougeon

«Представьте себе увеличенные версии Европы или Энцелада – богатых водой спутников, вращающихся вокруг Юпитера и Сатурна, но гораздо ближе к своей звезде. Вместо ледяной поверхности они будут содержать большие оболочки из водяного пара», – Кэролайн Пиоле, ведущий автор исследования.

Концепция подобных водных миров далеко не нова. Предыдущие исследования предполагали, что такие экзопланеты должны быть довольно распространены в космосе, особенно вокруг красных карликов. Ранее было идентифицировано множество кандидатов на звание водной планеты, но большинство из них оказались более похожими на Землю – каменистыми.

«Ранее мы думали, что планеты, которые были немногим больше Земли, являлись большими шарами из металла и камня, – этакие увеличенные версии нашей планеты, и поэтому мы назвали их суперземлями. Однако теперь мы показали, что данные две планеты очень отличаются от нашей по своей природе и что большая часть их объема, вероятно, состоит из воды. Это лучшее доказательство того, что это водные миры», – говорит соавтор исследования Бьорн Беннеке.

Дальнейшие наблюдения с помощью таких телескопов, как «Уэбб», могли бы помочь идентифицировать больше таких водных экзопланет и, возможно, даже обнаружить признаки жизни в их атмосферах, пишут исследователи.