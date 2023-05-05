В созвездии Ориона произошло одно из самых мощных звездных извержений

Ученые раньше такого не видели.

Ученые, исследующие звездную систему в созвездии Ориона, стали свидетелями одной из самых гигантских и мощных когда-либо зарегистрированных звездных вспышек. Этот огромный выброс звездного излучения, получивший название «супервспышка», в 10 раз массивнее, чем всё, что когда-либо наблюдалось на Солнце.

Хотя механизм этих монструозных вспышек до сих пор не совсем понятен, новое исследование предполагает, что супервспышки происходят на звездах с высокой магнитной активностью. Авторы исследования пишут, что такие супервспышки могут сопровождаться огромными выбросами заряженных частиц, которые могут уничтожить жизнь на любых планетах, находящихся на «линии огня».

В своем новом исследовании астрономы нацелились на звездную систему под названием V1355 Orionis, которая находится примерно в 400 световых годах от Земли и состоит из двух звезд, вращающихся вокруг друг друга. Эти звезды принадлежат к классу звезд, которые содержат множество пятен – темных областей размером с планету, которые образуются в результате интенсивной электромагнитной активности, и которые были связаны с другими наблюдаемыми супервспышками.

Как правило, звездные вспышки происходят, когда линии магнитного поля в атмосфере звезды запутываются, разрываются и снова соединяются, высвобождая мощный поток излучения, который виден во всем электромагнитном спектре.

На Солнце вспышки могут сопровождаться выплесками плазмы – протуберанцами, которые могут подниматься на десятки тысяч километров над поверхностью Солнца. Если эта солнечная плазма вырвется достаточно быстро, она может оторваться от Солнца и превратиться в корональный выброс массы (CME) – огромный сгусток высокоэнергетических частиц, который может достичь нашей планеты и вызвать разные неполадки: например, сбить с привычной орбиты спутники, вывести из строя электросети и не только.

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Объединив наблюдения со спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite и телескопа Seimei в Японии, исследователи изучили далекую звездную систему в нескольких длинах волн света, чтобы получить наиболее полную картину эволюции супервспышки.

Они обнаружили, что вспышка началась с одного из самых мощных из когда-либо наблюдаемых звездных извержений – высокоскоростного протуберанца, вырвавшегося из одной из звезд со скоростью более 3,5 миллиона км/ч. Авторы пишут, что этот взрыв запустил триллионы тонн электрически заряженной материи в космос, что может стать одним из крупнейших когда-либо наблюдавшихся CME.

Неизвестно, как именно такой мощный CME мог бы повлиять на жизнь на любых несчастных планетах, которые окажутся на его пути. По крайней мере исследователи утверждают, что последствия будут гораздо более катастрофическими, чем любые неполадки, возникающие на Земле даже после сильнейших выбросов плазмы с Солнца.

Открытие этой мегавспышки является не столько предостережением для нашей планеты, сколько предостережением для ученых, которые ищут признаки жизни на экзопланетах: планеты вокруг магнитных гиперзвездных систем, таких как V1355 Orionis, возможно, не лучшее место для поиска.