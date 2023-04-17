Вертолет Ingenuity установил очередной рекорд на Марсе

Он провел свой 50-ый полет и не разочаровал инженеров миссии.

Первоначально рассчитанный всего на пять марсианских вылетов, вертолет Ingenuity продержался уже в десять раз дольше. 13 апреля он совершил свой 50-й полет, который длился 146 секунд. В ходе испытания Ingenuity поднялся на 18 метров над поверхностью Красной планеты – выше, чем когда-либо прежде.

Беспилотник продолжает свое эпическое путешествие по Марсу, выступая в качестве разведчика миссии NASA Perseverance и тестируя ключевые технологии, которые могут помочь вернуть образцы с Красной планеты в ближайшие годы в рамках продолжающегося поиска жизни на Марсе.

«Команда проделала чудесную работу, которая поможет отправить два вертолета для доставки образцов с Марса через несколько лет», – Теодор Цанетос, руководитель команды Ingenuity.

Реклама

Ни один вертолет не летал за пределами Земли до того, как Ingenuity совершил свой первый предварительный полет 19 апреля 2021 года, всего через два месяца после того, как он приземлился на дно марсианского кратера Езеро на борту Perseverance. В первый раз вертолет завис на высоте три метра над поверхностью планеты во время своего 40-секундного полета.

Основная цель миссии – демонстрировать развитие космических технологий – все еще актуальна, но дрон также теперь служит разведчиком для Perseverance, поскольку дуэт исследует дельту древней реки на дне марсианского кратера Езеро. Более того, акцент смещается на отработку операций, командную работу и проектные решения.

Двойные дроны в миссии по возврату образцов, которую планируется запустить в 2028 году, будут служить резервными копиями для Perseverance, если марсоход не сможет самостоятельно доставить образцы с марсианским грунтом, которые он в настоящее время собирает, на посадочный модуль с ракетой.

Сейчас команда миссии следит за тем, как Ingenuity летает в марсианской атмосфере, за количеством пыли, медленно накапливающейся на его солнечных панелях, температурой вокруг и другими ключевыми параметрами, чтобы сделать следующее поколение коптеров еще более выносливым. Когда на Марс прибудут два новых вертолета, получивших прозвище SRH (вертолеты для возврата образцов), они также будут включать в себя новые функции, такие как система точной посадки, которая позволит им забирать спрятанные пробирки с образцами.