Первооткрыватели космоса: Цыган и Дезик

Белка и Стрелка были спустя целых 9 лет!

К середине прошлого века на различных видах животных уже были проведены наземные стендовые испытания, и в декабре 1950 года на совместной сессии Академии наук СССР (АН СССР) и Академии Медицинских Наук СССР (АМН СССР) был поднят вопрос о том, кого именно послать в космос первым. Основными претендентами были крысы, мыши, мухи-дрозофилы, черепахи, обезьяны и собаки.

В США итогом аналогичного спора стал выбор обезьян, а советские ученые, установив, что беспородные уличные собаки обладают наибольшей выносливостью в сочетании с отличными способностями к дрессировке, отправили в космос Дезика и Цыгана. Запуск геофизической ракеты В-1В (Р-1В) с собаками на борту в верхние слои атмосферы состоялся 22 июля 1951 года с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Фото: Roscosmos.ru

Более знаменитые Белка и Стрелка покорили космическое пространство лишь спустя девять лет; их достижением является орбитальный космический полет. А Дезик и Цыган стали первыми в истории животными, осуществившими полет на ракете и благополучно вернувшимися обратно.

Ракета поднялась на высоту около 101 км, достигнув линии Кармана (условной границы атмосферы Земли и космоса). Полет продолжался около 20 минут; контейнер с собаками благополучно приземлился в нескольких километрах от стартовой площадки.

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На схеме полета собак указаны следующие ступени:

Старт; Отделение головной части (выс. 87,7 км); Максимальная высота; Падение отработавшей ракеты; Раскрытие парашюта головной части (выс. 7 км); Приземление головной части.