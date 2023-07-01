Virgin Galactic отправила в космос военных

Первый коммерческий рейс спонсировали итальянские ВВС.

Компания Virgin Galactic успешно доставила своих пассажиров в космос. Рейс был совершен на космоплане VSS Unity компании, которая принадлежит миллиардеру Ричарду Брэнсону.

Ракета-носитель Eve вместе с ракетопланом взлетела из космопорта в американском штате Нью-Мексико в четверг в 08:30 по местному времени и примерно через час полета, который транслировался из кабины корабля в прямом эфире, на высоте 13600 метров ракетоплан отделился от самолета, включил собственные двигатели и вышел к границам космоса, достигнув предельной высоты в 85 км.

Весь полет в общей сложности длился около полутора часов, на борту помимо двух пилотов и астронавта-инструктора компании Virgin Galactic находились трое итальянских офицеров-летчиков, которые провели ряд научных экспериментов в условиях невесомости, а когда корабль достиг наивысшей точки полета, на нем развернули национальный флаг по случаю столетия итальянских ВВС. Хотя на борту космолета не было туристов, это все же был коммерческий рейс, поскольку за своих офицеров заплатило Министерство обороны Италии.

Пассажиры первого рейса Virgin Galactic Фото: Virgin Galactic

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Некоторые из владельцев билетов Virgin Galactic ждали более десяти лет, чтобы получить шанс посетить край космоса, но большинству придется еще долго ждать. Unity может перевозить только несколько пассажиров за раз, а при частоте миссий в один рейс в месяц потребуется некоторое время, чтобы дождаться очереди.

Virgin Galactic с 2026 году собирается использовать новый класс ракетопланов, тогда рейсы будут выполняться раз в неделю.

«Эта экспедиция – наш первый коммерческий рейс и первая исследовательская миссия, которая открывает новую эру полетов в космос для частных пассажиров и исследователей», – Майкл Колглейзер, генеральный директор Virgin Galactic.

Полет профинансировали ВВС Италии и Итальянский национальный исследовательский совет. Полковник Вальтер Вилладеи, подполковник Анджело Ландольфи и инженер Панталеоне Карлуччи были на борту и провели несколько экспериментов (например, изучали, как жидкости смешиваются в невесомости).

Троицу сопровождал инструктор-космонавт компании Колин Беннетт; а впереди, за штурвалом Unity, были пилоты Майк Масуччи и Никола Печиле.

Будущие коммерческие полеты Virgin Galactic будут стоить 450 тысяч долларов за билет.