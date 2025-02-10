Властелин колец: «Хаббл» обнаружил галактику-рекордсмена с 9 кольцами

Такую закрученную форму галактика получила после столкновением с карликовым собратом.

Космический телескоп «Хаббл» обнаружил гигантскую галактику, у которой насчитывается целых девять колец! Предыдущий рекорд по количеству завихрений вокруг галактического центра принадлежал галактике с шестью кольцами, но LEDA 1313424 побила все рекорды.

Галактика-рекордсмен была обнаружена «Хабблом» ещё в 2019 году, но тогда исследователи увидели лишь восемь окружающих её колец. Позже они проанализировали данные обсерватории на Гавайях и заметили ещё одно слабенькое девятое кольцо – хотя подозревают, что в какой-то момент их даже было десять.

В новом исследовании астрофизики пояснили, что такую волнующую форму LEDA 1313424 наверняка получила после столкновения с голубой карликовой галактикой примерно 50 миллионов лет назад. Скорее всего, карлик залетел прямо в центр более крупной компаньонки: так LEDA 1313424 и получила свой никнейм от учёных – «Bullseye». Этот термин применяется при игре в дартс и в переводе с английского означает «в яблочко».

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Фото: NASA, ESA, Imad Pasha, Pieter van Dokkum / HUBBLESITE

Столкновение вызвало мощные ударные волны, которые прокатились по более крупной галактике, взбалтывая космическую пыль и облака газа. Притянутые друг к другу, эти частицы объединились в кольца, создавая новые области звездообразования. По мнению учёных, со временем эти кольца рассеются, поэтому сейчас у нас есть уникальная возможность увидеть галактику в её необычной конфигурации.

На снимке «Хаббла» можно заметить не только саму галактику-гиганта диаметром в 250,000 световых лет, но и голубой карликовый «дротик» который когда-то пронзил её насквозь – он изображен чуть левее самой рекордсменки. Сейчас две галактики находятся друг от друга на расстоянии в 130,000 световых лет (это даже больше ширины всего Млечного пути), но всё ещё связаны друг с другом тонкой газовой нитью.