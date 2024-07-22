Внутри Меркурия могут скрываться алмазы

Толщина слоя драгоценных металлов может достигать 15 километров.

Под поверхностью самой близкой к Солнцу планеты потенциально скрывается толстый слой алмазов, рассказывают ученые в новом исследовании, описанном в журнале Nature Communications.

Необычные характеристики Меркурий – наличие у крошечной планеты магнитного поля (хоть и слабее, чем у Земли) и существование странных тёмных участков, определенных как графит (форма углерода) — долго привлекали внимание ученых. В исследовании 2019 года уже предполагалось, что обширная глубина мантии Меркурия, вызывает высокое давление и температуру, создавая условия для кристаллизации углерода в алмаз.

Предполагается, что Меркурий сформировался также как и его собратья из группы земных планет (Венера, Земля и Марс), из остывающего горячего магматического океана, который был богат углеродом и силикатами.

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Учёный Яньхао Линь из Центра передовых исследований высоких давлений и технологий в Пекине и его международная команда в лабораторных условиях изготовили имитацию магматического океана молодого Меркурия. В химический суп добавили железо, кремний, углерод и сульфид железа: учёные предположили, что магматический океан содержал много серы, поскольку современная поверхность Меркурия также богата серой. Затем команда попыталась воспроизвести условия внутри планеты: смесь была подвергнута давлению в 7 гигапаскалей и нагрета до 1970 °C.

Добавление серы в химический бульон повысило температуру его затвердевания, создавая все условия для образования алмазов – предположительно, это произошло во время застывания внутреннего ядра Меркурия. Компьютерная симуляция показала потенциальный слой формирования кристаллов около 15 километров в ширину. Но находятся драгоценные камни слишком далеко от нас, чтобы даже мечтать об их добыче — на глубине около 485 километров ниже поверхности.

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Самое интересное, что именно эти драгоценные камни могут нести ответственность за необычное магнитное поле планеты. Алмазы способны передавать тепло между ядром и мантией, приводя к разнице температур и завихрению жидкого железа – учёные говорят, что именно этот процесс и гарантирует наличие магнитного поля.