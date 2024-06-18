«Вояджер 1» на связи! Самый одинокий в мире зонд снова работает

Из-за небольшой неисправности в течение полугода «Вояджер 1» отправлял на землю тарабарщину в виде единиц и нолей.

Все, кого беспокоит судьба самого удаленного путешественника с Земли, могут ненадолго выдохнуть: в NASA объявили, что впервые после поломки «Вояджер 1» снова начал отправлять исправные научные данные.

«Мы вернулись, детка!» – доложило агентство в социальных сетях.

«Наш космический аппарат Вояджер 1 впервые с ноября 2023 года проводит стандартные научные операции. Все четыре инструмента, которые изучают плазменные волны, магнитные поля и частицы, возвращают пригодные для использования научные данные».

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году с «Вояджером» возникли проблемы – из-за неисправности чипа в бортовой системе памяти зонда, он стал присылать на Землю нечитаемую путаницу, заставив команду NASA знатно понервничать.

Поломав голову над проблемой какое-то время, инженеры смогли дистанционного обновить программное обеспечение зонда в условиях жёсткой ограниченности памяти его 46-летней компьютерной системы.

«Вам пришлось бы обойти весь дом, чтобы перезагрузить всю электронику… Это, по сути, то, чем мы с командой сейчас занимаемся».

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Сейчас космический зонд, запущенный в 1977 году, рассекает межзвёздное пространство на расстоянии более 24 миллиардов километров от Земли. Это самый удаленный космический объект, когда-либо созданный землянами.

Большое Красное Пятно Юпитера глазами «Вояджер 1» Фото: NASA

Не так давно «Вояджер-1», и его немного более медленный брат-близнец «Вояджер-2», смогли выйти за пределы гелиосферы – области околосолнечного пространства, где наше светило всё ещё оказывает на них своё влияние. Сейчас они движутся в сторону предполагаемого облака Оорта. Эта самая внешняя область нашей Солнечной системы, которая пока существует только на бумаге и в расчётах астрономов, поэтому работа зондов по изучении этой части космоса невероятно важна.

Хотя «Вояджеры» уже помогли нам узнать больше о том, как сформировалась наша родная система, а также сделать невероятно-детальные снимки Юпитера, Сатурна, Нептуна, Урана и их спутников, их работа не продлится долго – зонды теряют энергию.

По расчётам NASA, уже к 2025 году, у «Вояджера 1» останется всего один работающий прибор, который в лучшем случае сможет передавать данные по сети ещё около десятилетия. Поэтому даже если зонд продолжит своё странствие по гипотетическому облаку Оорта в течение следующих 30 000 лет, мы вряд ли сможем услышать его рассказы об этой области. В какой-то момент оба «Вояджера» замолчат, продолжив своё бесконечно одинокое странствие по просторам вселенной.