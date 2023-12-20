«Вояджер-1» передает на Землю тарабарщину из единиц и нулей

Ученые NASA пытаются исправить эту проблему.

«Вояджер-1», самый далекий от Земли рукотворный объект, отправляет ученым повторяющуюся мешанину из единиц и нулей, которая не имеет никакого смысла. Ученые NASA отчаянно пытаются исправить сбой – сделать это непросто, находясь на расстоянии 24 миллиардов километров от «пациента».

Зонд все еще может получать команды с Земли, но для передачи сообщений в межзвездное пространство требуется около 22,5 часов. Это означает, что пройдет несколько дней, прежде чем эксперты узнают, сработали ли их попытки восстановить компьютеры зонда – а ведь им уже почти 50 лет.

«Вояджер-1» не в первый раз отправляет на Землю случайные данные. В 2022 году зонд начал возвращать часть своих данных через сломанный бортовой компьютер, искажая исходящие сообщения. Инженерам NASA удалось разобраться в проблеме и устранить ее. Но это заняло несколько месяцев.

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В данном случае сбой возник из-за нарушения связи между одним из трех бортовых компьютеров, называемых системой полетных данных зонда (FDS), и одной из подсистем зонда: блоком модуляции телеметрии (TMU). Это означает, что никакие научные данные о межзвездном пространстве не возвращаются на Землю. Более того, инженерные данные, описывающие работоспособность и состояние зонда, также представляют собой беспорядочную путаницу.

Сейчас эксперты просматривают документы десятилетней давности и старше, чтобы лучше понять, как работают зонд и его компьютеры. Никто не думал, что эта миссия продлится так долго. Оба зонда «Вояджер-1» и «Вояджер-2», запущенные один за другим в 1977 году, были в основном предназначены для исследования Юпитера и Сатурна. Теперь они удаляются все дальше и дальше от нас через межзвездное пространство. Оба «Вояджера» сейчас находятся так далеко от Земли, что радиосигналу даже со скоростью света требуется больше 22 часов, чтобы достичь нас.

Если исходящие данные «Вояджера-1» удастся привести в порядок, ученые надеются, что миссия продолжит работу. Но ее дни всё равно сочтены. За облаком Оорта, на дальних окраинах пояса Койпера, оба зонда неизбежно замолчат, поскольку мощность их генераторов иссякнет. В NASA считают, что у обоих аппаратов достаточно энергии, чтобы работать как минимум до 2027 года – 50-летия миссии.