«Вояджер-1» снова потерял связь с Землей. Пришлось подключать резервы

Космический зонд был отправлен покорять просторы галактики ещё в 1977 году. Сейчас он находится на расстоянии 24 миллиарда километров от Земли. На подобном расстоянии определять и устранять технические неисправности довольно проблематично.

Недавно «Вояджер-1» отключил один из своих радиопередатчиков. В результате космическое агентство NASA временно потеряло связь с зондом, который является одним из двух самых удаленных космических объектов, когда-либо созданных человеком, вместе со своим собратом «Вояджером-2».

В NASA до зонда не могли «достучаться» почти неделю – учёные предполагают, что скорее всего отключение основного передатчика произошло после того, как сработала система защиты от сбоев (fault protection system). Подобная система включается, например, когда космический корабль начинает перерасходовать своё питание. Чтобы сэкономить энергию, защита отключает все системы, которые не являются необходимыми для продолжения полета.

Как раз раз 16 октября исследователи, отвечающие за полет «Вояджер 1», отправили команду на включение одного из нагревателей космического корабля, который мог потребовать дополнительной мощности. 18 октября они не смогли обнаружить сигнал зонда, а на следующий день связь с ним оборвалась полностью. Учёные подозревают, что система защита от сбоев сработала ещё дважды, но точное определение проблемы может занять от нескольких дней до нескольких недель.

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Ещё одна сложность заключается в том, что NASA поддерживает связь с кораблем через Deep Space Network, но процесс этот небыстрый. Сигнал, отправленный на зонд астрономами, преодолевает расстояние в 24 миллиарда километров за 23 часа. Столько же требуется, чтобы технические данные, отправленные Вояджером, вернулись к учёным на Земле.

К счастью, связь с «Вояджер 1» не потеряна полностью – «умный» зонд переключился с основного передатчика X-диапазона на второй радиопередатчик S-диапазона — он гораздо слабее и не использовался для связи с Землей с 1981 года. Учёные и не надеялись поймать сигнал этого диапазона через Deep Space Network, но удача была на их стороне. В конце прошлой недели связь с зондом была снова восстановлена, хоть и через резервный передатчик. Учёные надеются вскоре разобраться с проблемой и вернуть «Вояджер 1» в нормальный режим связи.

Корабль исследует космическое пространство уже почти 50 лет и за это время улетел невероятно далеко – на 24 миллиарда километров от Земли. В прошлом году уже столкнулся с серьёзной проблемой – из-за неисправности чипа в бортовой системе памяти в течение нескольких месяцев он отправлял на Землю тарабарщину в виде единиц и нолей. Несмотря на то, что проблему в итоге смогли устранить, работа «Вояджера-1» и его собрата «Вояджера-2» вряд ли продлится долго. В лучшем случае зонды смогут отправлять нам данные о межзвездном пространстве ещё около десятилетия, а потом замолчат навечно.