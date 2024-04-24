«Вояджер-1» снова в строю! Он больше не несёт чепуху

Астрономы восстановили связь с космическим зондом, который продолжает своё рекордно долгое и далёкое путешествие.

Представьте себе, что вы запустили в космос зонд, который улетел дальше, чем любой другой объект, созданный человеком. Именно это и произошло с «Вояджером-1» – космическим аппаратом NASA, запущенным в 1977 году. Сейчас он находится на расстоянии более 24 миллиардов километров от Земли и летит сквозь межзвездное пространство – там раньше не бывал ни один другой космический корабль.

Однако в ноябре 2023 года с зондом-путешественником возникли проблемы. Вместо осмысленных сигналов «Вояджер» начал присылать нечитаемый двоичный код. Оказалось – повреждена бортовая память. Представьте, что вы пытаетесь поговорить с другом по телефону, но слышите только непонятные помехи — примерно так ощущали себя специалисты, получая неразбериху от зонда.

Но инженеры из NASA обнаружили, что причиной сбоя был всего один неисправный чип. Они придумали, как исправить проблему, несмотря на ограниченную память 46-летнего бортового компьютера «Вояджер-1», сумели обновить программное обеспечение и перераспределить память в другие сегменты.

В результате 20 апреля «Вояджер» впервые за пять месяцев прислал полезную информацию о состоянии своих систем. Следующий шаг – настроить его для передачи научных данных. Для этого необходимо будет поработать над восстановлением участков памяти, ответственных за отправку данных уникальных наблюдений «Вояджера».

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Кстати, на борту «Вояджер-1» и его близнеца «Вояджер-2» находятся уникальные «Золотые пластинки». Это как послание в бутылке, только для инопланетян. На пластинках записаны звуки и изображения, рассказывающие о жизни на Земле.

Питание «Вояджер-1» и «Вояджер-2», скорее всего, закончится после 2025 года. Но даже так они продолжат свое путешествие по Млечному Пути – возможно, оно продлится целую вечность.