«Вояджеры» столкнулись со «стеной огня» на краю Солнечной системы

Два маленьких космических зонда бороздят просторы нашей Вселенной уже 47 лет.

В августе 2012 года «Вояджер-1» стал первым космическим аппаратом в истории, который вышел за пределы гелиосферы – то есть достиг края гигантского «пузыря» околосолнечного пространства. Эта область простирается примерно в три раза дальше, чем орбита Плутона.

Некоторые ученые определяют конец Солнечной системы именно через границу гелиосферы, известную как «гелиопауза». Здесь уже не действует магнитное поле Солнца: поток заряженных частиц, испускаемых нашей звездой, то есть солнечный ветер, окончательно притормаживает и смешивается с межзвездным пространством. Зачастую этот край магнитного поля нашей звезды называют границей Солнечной системы. Другой способ определить её конец – край орбиты Плутона или гипотетическое облако Оорта, которое находится за пределами гелиопаузы.

Визуализация приближения «Вояджера-1» к гелиопаузе в 2012 году Фото: NASA Universe / Flickr

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Через шесть лет после пересечения предполагаемой пограничной линии «Вояджером-1», его космический собрат «Вояджер-2» также достиг гелиопаузы в другой точке входа – хотя точного местоположения границы никто не знал.

Оба аппарата отправили ученым на Земле схожие данные: температура во время их прохождения через «стену огня» достигала 30 000-50 000 Кельвинов, и зонды остались целы лишь благодаря низкой плотности частиц в этой области. Именно в этом месте образовывается так называемая «ударная волна», когда солнечный ветер при столкновении с межзвездным ветром вынужден поворачивать назад и словно «течь по хвосту гелиосферы», пояснили в НАСА. Более того, «Вояджеры» продемонстрировали, что границы предполагаемой линии оказались размыты и двигались вслед за активностью Солнца.

«Ученые ожидали, что край гелиосферы, называемый гелиопаузой, может перемещаться по мере изменения активности Солнца, подобно тому, как легкие расширяются и сжимаются при дыхании», – пояснили в NASA. – «Это согласуется с тем фактом, что два зонда столкнулись с гелиопаузой на разных расстояниях от Солнца».

Данные с обоих «Вояджеров» показали, что магнитные поля по обе стороны гелиопаузы оказались параллельны друг другу — то есть, они выравниваются — хотя мало кто считал это возможным.

Теперь легендарные зонды изучают космическое пространство по другую сторону «стены» – правда, жизнь их конечна. Сейчас «Вояджер-1» находится от Земли на расстоянии в 24 миллиарда километров и продолжает свою самую одинокую работу в истории изучения Вселенной.