Возможны ли межзвёздные путешествия? Мнение учёных

Астрофизики верят, что добраться до соседних галактик вполне реально – правда, для этого придётся прорваться в высшее измерение, а также где-то отыскать «кротовую нору».

Кротовая нора, червячный переход, или червоточина – такие названия дали астрономы пространственно-временному феномену, который в теории позволяет нам совершить прыжок из одной точки Вселенной в другую с экономией времени. Упрощенно её можно назвать «тоннелем» в пространстве-времени, соединяющим две отдалённые точки.

Идея подобных червоточин не раз встречалась в научно-популярной литературе и кинематографе (например, в знаменитом «Интерстелларе»), однако в реальной жизни доказательств подобной аномалии пока не нашли. Тем не менее, астрофизики верят, что кротовые норы вполне реальны: принципы квантовой физики подразумевают, что они уже существуют. По их словам, червоточины могут быть довольно крохотными и появляться совсем ненадолго, внезапно возникая в пространстве, словно мыльные пузыри. Такие пузыри являются неотъемлемым свойством «квантовой пены» – эта основа ткани Вселенной тоже существует лишь в теории, но квантовая физика к ней благосклонна.

Соответственно, опять же чисто теоретически, эти небольшие червоточины можно расширить и сделать пригодными для межзвездных путешествий (как до них добраться, попасть вовнутрь и выбраться из подобной норы живым и невредимым – это уже другая история).

По словам астрофизика-теоретика и доктора философии Кипа Торна, есть вероятность, что стабильная и удобная по размеру для путешествий червоточина может появиться совсем спонтанно. Возможно, подобные космические лифты уже были созданы другими, более развитыми цивилизациями – или наша собственная сможет создавать их в будущем, объединяя виртуальную экзотическую материю с черной дырой.

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Можно резюмировать, что на сегодняшний день доказательств кротовых нор обнаружено не было, хотя некоторые верят, что, созданные естественным или искусственным образом, они усеивают всё космическое пространство – человечеству осталось только научиться проникать в высшее измерение Вселенной, и эти проходы откроются перед нами как на ладони.

В конце концов, утверждают учёные, шестьдесят лет назад и черные дыры считались воображаемыми сущностями, а сейчас мы уже точно знаем, что они существуют.