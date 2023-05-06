Впервые в истории обнаружена звезда, пожирающая планету. А нам это грозит?

Такая судьба ждет и нашу Землю примерно через пять миллиардов лет.

Клубок пыли – это все, что осталось от планеты, которая была поглощена звездой на расстоянии около 12 000 световых лет от нас. Ученым впервые удалось зафиксировать подобное событие.

Короткая вспышка света, зафиксированная парой телескопов, вероятно, была вызвана тем, что планета, масса которой примерно в 10 раз превышает массу Юпитера, была поглощена своим солнцем, сообщают исследователи. Это драматическое событие, которое является конечной судьбой многих планет, включая Землю.

«Поглощение планет предсказывалось очень давно, но их частота не была хорошо известна. Поэтому было очень волнительно осознавать, что мы стали свидетелем такого случая», – Кишалай Де, астрофизик Массачусетского технологического института.

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Открытие произошло, когда Де искал двойные звезды. Он использовал данные Паломарской обсерватории в Калифорнии для поиска пятен на небе, яркость которых быстро увеличивалась. Такие колебания могут быть признаком того, что звезды подходят достаточно близко друг к другу, чтобы одна начала высасывать материю из другой.

Ученый обнаружил нечто подобное в 2020 году. Пятно света быстро стало примерно в 100 раз ярче, чем было. Это могло быть результатом слияния двух звезд. Но второй взгляд инфракрасного космического телескопа NEOWISE показал обратное. Данные этой обсерватории показали, что общее количество энергии, высвобожденной во вспышке, составляет всего одну тысячную от того, что было бы при слиянии двух звезд, и что смесь окружала холодная пыль, а не горячая плазма, которая обычно указывает на слияние звезд.

Низкая энергия предполагала, что один из объектов вовсе не был звездой. Скорее всего, это была планета-гигант.

Звезды, пожирающие планеты, вероятно, распространены во Вселенной, говорит астрофизик Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Смадар Наоз (он не участвовал в исследовании). Но, по его словам, до сих пор доказательства были лишь косвенными. Ранее ученые обнаруживали только признаки того, что звезды готовятся к поглощению планеты или обломки, оставшиеся от предполагаемой звездной трапезы.

«Одна из вещей, которые я нашел в статье, которая мне очень понравилась, – это детективная работа», в которой собраны воедино доказательства с нескольких телескопов, подтверждающие, что звезда расширилась, чтобы поглотить планету», – говорит Наоз.

Пожирающая планеты звезда в этом исследовании превращается в красного гиганта, но все еще находится на ранней стадии трансформации. «Я бы сказал, что это ранний ужин», – отмечает ученый.

По словам Де, в звездах, пожирающих планеты, еще много загадочного. Но новые обсерватории с большими инфракрасными камерами, по его словам, должны позволить астрономам искать яркое, долгоживущее инфракрасное излучение, которое может выявить больше звезд, пожирающих планеты.