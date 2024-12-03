Время на Луне идёт быстрее, чем на Земле

Планы по созданию полноценной базы на Луне в следующие несколько лет обрастают подробностями – поэтому землянам, отправляющимся исследовать наш спутник, важно сверить часы.

Время на Луне идёт на 56 микросекунд быстрее, чем на Земле – к такому выводу пришли физики, основываясь на общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

В начале XX века знаменитый учёный установил, что понятие «абсолютное время» само по себе не имеет смысла. Определение длительности часа зависит от того, движутся ли наблюдатели с одинаковой скоростью в одном направлении. Поэтому из-за гравитационных эффектов часы на поверхности Земли будут идти медленнее, чем на орбите.

В новом исследовании, опубликованном в журнале The Astronomical Journal, физики-теоретики решили высчитать, есть ли существенная разница между земными и лунными часами. Оказалось, что разница есть. С одной стороны, из-за движения спутника относительно нашей планеты и собственной оси, время на Луне идёт медленнее. Но с другой стороны, из-за её низкой гравитации, часы на Луне также спешат в сравнении с нашими.

Из-за этих двух противоположных эффектов разница между земными и лунными часами составляет 0,000056 секунды в сутки в пользу Луны: то есть время на спутнике идёт в 56 микросекунд в день быстрее, чем на Земле. К таким же значениям пришли и другие независимые исследователи.

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Может показаться, что разница совсем незначительная, но стоит учитывать, что человечество всё активнее начинает осваивать Луну и даже готовится к концу следующего десятилетия соорудить на спутнике первые элементы постоянной базы. Для этих целей необходимо установить полноценный стандарт лунного времени для высокоточной связи между Землей и Луной – в первую очередь, это необходимо для безопасности полётов.

«Когда дело касается навигации, дрейф в 56 микросекунд в течение дня между Луной и Землей – это большая разница, поэтому вам нужно это учитывать», — пояснила системный инженер НАСА Шерил Грэмлинг.

По словам Грэмлинг, игнорирование даже такого небольшого расхождения во времени между Землёй и Луной может привести к навигационным ошибкам вплоть до 17 километров в день. Это происходит из-за того, что для современной навигации важна синхронизация часов – а она в себя включает координацию с использованием радиоволн, распространяющихся со скоростью света. Вот почему точная сверка часов между Землей и Луной невероятно важна для будущих миссий по освоению ближайшего космического пространства.