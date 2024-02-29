«Все думали, что он уже умер». Лунный аппарат вдруг включился и стал подавать сигналы на Землю

Аппарат SLIM все еще работает.

Аппарат Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) SLIM (сокращение от англ. Smart Lander for Investigating Moon – «Умный посадочный модуль для исследования Луны») отреагировал на команду с Земли после почти месячной спячки. Частично это время простоя пришлось на холодную двухнедельную лунную ночь, сообщают представители миссии.

«На #SLIM была отправлена команда и получен ответ, подтверждающий, что космический корабль пережил лунную ночь и сохранил возможности связи», – написали представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Электроника посадочного модуля все еще работает – несмотря на воздействие температуры до минус 133 °C лунной ночью и нынешней температуры почти в 100 градусов выше ноля.

«Вероятно, мы продолжим держать с ним связь», – написали в JAXA от имени SLIM.

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Посадочный модуль не только проснулся, но и собирает научные данные. Свежие снимки миссии показывают новую зону Луны, которую не было видно ранее. Изображения были сделаны с помощью навигационной камеры миссии. В следующий раз в JAXA планируют возобновить контакт со SLIM, когда температура упадет до более безопасного уровня.

SLIM совершил посадку на Луне на краю кратера Шиоли. После этого аппарат перевернулся из-за неисправности двигателя, но, к счастью, его солнечные панели все еще получают энергию от Солнца, хотя и на пониженном уровне.

Новые снимки SLIM, сделанные после пробуждения Фото: JAXA

JAXA максимально использовало короткое время операции, исследуя место посадки с помощью многодиапазонной камеры космического корабля (MBC) в поисках оливина и других минералов. Аппарат также сделал многочисленные фотографии местного ландшафта.

По словам представителей JAXA, выживание SLIM примечательно – корабль не был спроектирован для того, чтобы выдержать лунную ночь, которая длится примерно 14 дней и лишает солнечного света большую часть ближней стороны Луны.

Благодаря успешной посадке SLIM в прошлом месяце Япония стала пятой страной, достигшей поверхности Луны – после СССР, США, Китая и Индии.