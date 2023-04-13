Взгляните на удивительное фото Земли, сделанное индийским спутником

Эта мозаика была собрана из 3000 снимков, сделанных индийским спутником EOS-06.

Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила в космос свой спутник наблюдения Земли-06 (EOS-06) в ноябре прошлого года. EOS-06 является третьим космическим аппаратом индийской серии Oceansat и оснащен тремя научными приборами, предназначенными для мониторинга температуры поверхности моря и других характеристик океана в течение как минимум пяти лет.

После обработки 300 ГБ данных, переданных на Землю со спутника, исследователи создали мозаичное изображение в искусственных цветах, которое объединяет 2939 фотографий, сделанных в период с 1 по 15 февраля 2023 года. Изображения были сделаны с помощью инструмента, который осуществляет спутниковый мониторинг цвета океана (OCM- 3).

OCM воспринимает Землю в 13 различных длинах волн, чтобы предоставить информацию о глобальном растительном покрове как на суше, так и среди биоты океана.

ISRO также поделилась новым составным изображением, на котором запечатлен разнообразный растительный покров Африки, Азии, Северной Америки, Южной Америки и Австралии с пространственным разрешением один километр.

Мозаика, созданная с помощью изображений EOS-06 Фото: ISRO

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Эти снимки выглядят не так, как другие спутниковые фотографии нашей планеты, потому что Земля запечатлена здесь в длинах волн, которые не могут наблюдаться человеческим глазом в естественных условиях.

Ракета-носитель для полярных спутников (PSLV) доставила спутник EOS-06 в космос 26 ноября 2022 года из Космического центра Сатиш Дхаван. Спутник был основной полезной нагрузкой миссии, к которой присоединились восемь спутников меньшего размера. EOS-06 был развернут на высоте около 743 км над Землей.