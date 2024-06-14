Ядро Земли замедляет своё вращение. И что теперь?

Изменения в скорости вращения самого глубокого слоя нашей планеты могут привести к изменению (но совсем незначительному )продолжительности дней, говорят учёные.

Проанализировав данные сейсмической активности Земли за последние тридцать лет, учёные из Университета Южной Калифорнии пришли к выводу, что скорость вращения внутреннего ядра нашей планеты относительно её поверхности замедлилась.

Внутреннее ядро Земли представляет из себя твёрдый шар радиусом примерно в 1220 км. Он состоит преимущественно из сплава железа и никеля. Хотя вся информация об этой глубинной части геосферы Земли получена в основном косвенными методами, считается, что температура на границе внутреннего ядра составляет примерно 5400 °C. Этот шарик, примерно на 30% уступающий по радиусу Луне, окружен жидким железо-никелевым внешним ядром, толщина которого достигает около 2250 км, а затем переходит в мантию.

Последние десятилетия ученые спорили о скорости движения внутреннего ядра относительно поверхности нашей планеты, так как некоторые исследования показали, что этот глубинный твёрдый шар вращается быстрее относительно внешних слоёв.

Однако исследование команды из Южной Калифорнии, опубликованное в журнале Nature, подтвердило: начиная с 2010 года, внутреннее ядро замедлило свой ход.

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«Когда я впервые увидел сейсмограммы, намекавшие на это изменение, я был озадачен», — рассказал Джон Видейл, профессор кафедры наук о Земле и один из авторов исследования. — «Но когда мы столкнулись с ещё двумя десятками наблюдений, указывающих на ту же самую закономерность, вывод был неизбежен».

«Внутреннее ядро ​​замедлилось впервые за многие десятилетия. Другие ученые пытались доказать другие модели, но наше последнее исследование подводит к наиболее убедительному решению данного вопроса», – заключил Видейл.

Чтобы сделать вывод о положении внутреннего ядра, профессор и его коллеги проанализировали более сотни повторяющихся землетрясений, зафиксированных между 1991 и 2023 годом на Южных Сандвичевых островах в Южной Атлантике, а также данные о ядерных испытаниях прошлых десятилетий. Отследив ускорение, замедление и взаимодействие сейсмических волн, ученые смогли оценить позицию самого сердца нашей планеты.

Исследователи предполагают, что замедление может быть вызвано постоянным «болтанием» внешнего ядра, которое имеет жидкую железистую форму, и создаёт магнитное поле Земли. Также причиной влияние со стороны гравитационных сил, исходящее из плотных областей каменистой мантии, которая пролегает выше.

Мы не можем точно сказать, какое влияние окажет на нас это изменение, но сильно волноваться не стоит – колебания во внутреннем ядре, которое находится от нас на расстоянии примерно 4800 км вглубь, происходят довольно часто.

Команда ученых успокаивает: упомянутое замедление скорее всего затронет нас лишь косвенно и изменит продолжительность дня примерно на одну тысячную доли секунды – ничтожная кроха в масштабах жизни нашей планеты и всей Вселенной.