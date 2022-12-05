Японские исследователи сфальсифицировали данные в моделировании космического полета

Японское космическое агентство сделает выговор астронавту Сатоши Фурукаве, возглавлявшему исследовательскую группу, но он все равно отправится на космическую станцию в следующем году.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщает, что группа исследователей сфабриковала результаты эксперимента под руководством одного из его астронавтов, целью которого было смоделировать повседневную жизнь на борту Международной космической станции (МКС).

В JAXA заявили, что подвергнут астронавта Сатоши Фурукаву дисциплинарным взысканиям за фальсификацию данных. В рассматриваемом эксперименте, проводившемся в период с 2016 по 2017 год, приняли участие 40 человек, которые были ограничены закрытыми помещениями, чтобы имитировать то, что испытывают астронавты во время космического полета.

Участники провели около двух недель в учреждении в Цукубе, городе к северо-востоку от Токио, после чего их уровень стресса и психическое благополучие должны были оценить контролирующие исследователи. По крайней мере, таков был план.

Вместо этого два исследователя, ответственные за проведение интервью, сфабриковали данные, собрав психологические оценки, фактически не проводя интервью, и переписав диагноз участников. Исследователи также утверждали, что интервью проводили трое из них, хотя на самом деле это были только двое.

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В JAXA начали расследование результатов исследования в ноябре 2020 года, заметив, что с данными что-то не так, и впоследствии приостановили эксперимент стоимостью 1,4 миллионов долларов. По словам вице-президента JAXA Хироси Сасаки, участвовавшие в эксперименте исследователи утверждали, что они были слишком заняты, чтобы уделять достаточно времени сбору данных для эксперимента.

Японское космическое агентство объявит выговор 58-летнему астронавту Фурукаве, который руководил экспериментом. Однако, поскольку Фурукава лично не участвовал в фабрикации данных, это не повлияет на его предстоящую миссию на МКС в 2023 году.

JAXA также заявило, что рассмотрит возможность возврата гранта, полученного от Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий для проведения эксперимента.

«Этот случай был бы описан исследователями и обществом в целом как фальсификация и переписывание данных. Мы приносим глубочайшие извинения и приложим все усилия, чтобы предотвратить повторение таких случаев», – заявил Сасаки.