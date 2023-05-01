Японский лунный модуль накануне своей гибели сделал потрясающий снимок Земли во время солнечного затмения

Через несколько дней модуль врезался в поверхность Луны.

За несколько дней до того, как японский лунный модуль Hakuto-R врезался в поверхность Луны, он сделал потрясающий снимок нашей планеты. Изображение, напоминающее культовую фотографию «Восхода Земли», сделанную Аполлоном-8, показывает нашу планету, расположенную на вершине лунного горизонта, как идеальный голубой шарик. Также можно увидеть тень луны, проходящую над Австралией, которая в то время переживала полное солнечное затмение.

Hakuto-R был запущен на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в рамках миссии 1 токийской частной космической компании ispace в декабре прошлого года. Если бы не катастрофа, он стал бы первым коммерческим кораблем, совершившим успешную посадку на Луну.

Ранее на этой неделе Hakuto-R совершил последний подход к поверхности Луны. Он преодолел 1,4 миллиона километров, чтобы достичь своей позиции на орбите вокруг спутника нашей планеты. Но когда корабль начал снижение, за 100 километров от поверхности наземные диспетчеры неожиданно потеряли связь с ним. Через несколько минут диспетчеры миссии пришли к выводу, что космический корабль не приземлился, как было запланировано.

Реклама

«Видимо, мы не смогли совершить посадку на поверхность Луны», – сказал во время прямой трансляции Такеси Хакамада, основатель и генеральный директор ispace.

Более поздний анализ показал, что у модуля, вероятно, закончилось топливо, которое расходовалось, чтобы замедлить спуск к лунной поверхности.

Hakuto-R – не первый частный космический корабль, совершивший аварийную посадку на Луне. В 2019 году зонд Beresheet, совместное предприятие израильской компании SpaceIL и Israel Aerospace Industries, врезался в лунную поверхность из-за отказа гироскопа во время процедуры торможения. На сегодняшний день «мягкую» посадку на Луну совершили только зонды, построенные государственными структурами США, России и Китая.

Несмотря на свою судьбу, Hakuto-R сделал одни из самых впечатляющих изображений, когда-либо сделанных на лунной орбите, и его подход предоставит ценные данные для будущих миссий. И их будет много – у Индии, России и SpaceX запланированы полеты на Луну в конце этого года, а ispace планирует запустить еще две лунные миссии – одну в 2024 и одну в 2025 году.