«Юнона» сделала самые четкие снимки Ио в истории

Космический аппарат пролетел на расстоянии 51 500 километров от третьего по величине спутника Юпитера.

Мы уже имели возможность увидеть Ио вблизи, когда в 2006 году межпланетная станция New Horizons пролетала мимо Юпитера на своем пути к Плутону, но теперь в рамках миссии «Юнона» были сделаны новые снимки гаилеевого спутника.

В ходе своей расширенной миссии «Юнона» облетела Юпитер 49 раз и собирается изучить несколько его спутников. В частности, в феврале следующего года «Юнона» приблизится к Ио на расстояние около 1500 километров и получит еще более качественные снимки.

Эксперт миссии Джейсон Перри нашел несколько отличий «Юноны» от снимков New Horizons.

Реклама

«Первое – это небольшой поток с восточной оконечности Восточного Гирру. Это вулканическая горячая точка, которая до сих пор активна. Кроме того, красноватый материал на Ио указывает на присутствие соединений серы», – Джейсон Перри.

Миссия «Юнона» стартовала в 2011 году. Автоматическая межпланетная станция добралась до Юпитера в 2016 году. Целью миссии является изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра.