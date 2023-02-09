Юпитер стал рекордсменом Солнечной системы по количеству спутников

Газовый гигант вновь обогнал Сатурн.

12 недавно подтвержденных спутников обнаружили астрономы у газового гиганта – теперь у Юпитера их в общей сложности 92. На втором месте – Сатурн с его 83 спутниками. Юпитер уже был королем Солнечной системы, и новые открытия позволили ему вновь получить статус рекордсмена.

Недавно обнаруженные спутники небольшие, всего от 1 до 3,2 км в диаметре. По данным Sky and Telescope, девяти из 12 спутников требуется более 550 дней, чтобы совершить оборот вокруг газового гиганта. Они вращаются вокруг Юпитера в ретроградном движении, то есть движутся в направлении, противоположном вращению Юпитера. Их далекие орбиты, вероятно, означают, что когда-то они были астероидами и в конечном итоге попали в гравитацию Юпитера, оставшись его вечными пленниками.

Новые спутники Юпитера были открыты в 2021 и 2022 годах Скоттом Шеппардом, астрономом из Научного института Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия. Он сообщил о своих открытиях в Центр малых планет Международного астрономического союза, который отслеживает все сообщения о малых телах в Солнечной системе. По данным Sky and Telescope, прежде чем спутники могли быть официально подтверждены, необходимо было отследить их полные орбиты. Теперь дело сделано.

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Самые известные естественные спутники Юпитера – четыре галилеевых спутника, названные в честь астронома Галилео Галилея, наблюдавшего их в 1610 году. К ним относятся Ио с его лавовыми озерами и огромными извержениями вулканов; Европа с ее ледяной оболочкой и внутренним водным океаном; Ганимед, самый большой спутник в Солнечной системе; и Каллисто, спутник с самым большим количеством кратеров.

В этом году аппарат Европейского космического агентства Jupiter Icy Moons Explorer должен отправиться к газовому гиганту, чтобы исследовать эти четыре спутника, а в 2024 году запланирован запуск аппарата NASA Europa Clipper с миссией по изучению Европы.