Загадки космоса: почему люди там быстрее стареют?

Учёные пытаются раскрыть очередную космическую тайну. Мы знаем, что люди подвержены более стремительному старению во время космических путешествий. Однако 95% показателей жизнедеятельности возвращаются к норме уже через несколько месяцев после возвращения на Землю.

Радиационное облучение, скорее всего, является причиной учащения заболеваний и повреждения клеток у человека, который находится в космическом пространстве даже в течение «трех-пяти дней». Так считает Сьюзан Бейли, биолог-радиолог по изучению рака в Университете штата Колорадо.

Бейли, которая исследует влияние космических путешествий на здоровье астронавтов, на протяжении многих месяцев изучала результаты биологических данных участников миссии SpaceX Inspiration4, доклады о которой были опубликованы на этой неделе.

Частная пилотируемая миссия привлекла особое внимание учёных в 2021 году, после отправки на низкую околоземную орбиту четырёх непрофессиональных астронавтов разного возраста и состояния здоровья – так планировалось исследовать влияние космических полётов на организм людей, не прошедших специальную подготовку.

«Гражданские» астронавты (слева направо) Хейли Арсено, Крис Семброски, Джаред Айзекман и Сиан Проктор провели три дня в невесомости во время полета по программе Inspiration4 на орбиту Земли в 2021 году. Фото: INSPIRATION4 CREW /JOHN KRAUS

Реклама

Так, например, членом экипажа и медицинским директором миссии стала Хейли Арсено, самая молодая гражданка США в космосе (на момент полёта ей было 29 лет) и самый первый астронавт с протезом, полученным после пережитого в 10-летнем возрасте рака костей.

После трёх дней странствия вокруг Земли на пилотируемом корабле Crew Dragon астронавты приводнились в Атлантическом океане 18 сентября 2021 года, позволив учёным оценить, как путешествие повлияло на их организм: в том числе кожу, почки, иммунитет и гены.

В результате выяснилось, что женщинам, похоже, удаётся быстрее восстанавливаться после воздействия космической радиации, чем мужчинам. При этом исследователи уточнили, что для однозначного вывода всё ещё необходимо провести больше исследований. Остаётся вероятность, что быстрое восстановление после радиационного излучения у женщин происходит за счёт повышения долгосрочных рисков для здоровья, таких как рак груди или лёгких.

Бейли и её коллегам миссия позволила изучить потенциальный урон, который космические путешествия могут нанести людям разных возрастов во время долгосрочных путешествий, таких как, например, полёт на Марс или другие планеты.

«Это действительно дает нам определенную базу, когда мы можем мыслить наперед и более футуристично», — отмечает Бейли.

По ее словам, исследования позволили задуматься о том, «что на самом деле потребуется людям, чтобы жить в космосе долго, процветать и размножаться». Её коллеги также отметили, что благодаря публикации на поверхность вышли такие проблемы, как развитие камней в почках у астронавтов во время длительных полётов и то, как с ними справляться – факторы которые ученые раньше попросту не брали в расчёт.

В конце концов, если не забегать далеко вперёд, исследования такого рода уже сейчас позволяют задумываться над решением проблем, бытующих на Земле: как замедлить старение, улучшить состояние кожи с возрастом или справиться с последствиями лучевой терапии у больных раком.