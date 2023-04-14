Запуск аппарата для исследований спутников Юпитера отложили из-за грозы

Ракета Ariane 5 с юпитерианской миссией JUICE находятся в безопасности. Просто немного задерживаются.

Пуск европейской тяжелой ракеты Ariane 5 с юпитерианской миссией Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) отложили из-за риска начала грозы — об этом рассказал оператор Arianespace. Его представители отметили, что и сама ракета, и ее полезная нагрузка находятся в безопасности.

Пуск Ariane 5 с автоматической межпланетной станцией (АМС) JUICE должен был состояться накануне, 13 апреля, в 15:15 по московскому времени с космодрома Куру (Французская Гвиана). Мы писали об этом здесь.

Этот старт станет последним в истории для ракет типа Ariane 5. Сам аппарат JUICE предназначен для изучения ледяных спутников Юпитера (их у него 92, но зонд сосредоточится на крупнейших, также известных как Галилеевы спутники). В названии обыграна аббревиатура Jupiter Icy Moons Explorer, но из самого названия в итоге сложилось английское слово «сок».

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Главная цель экспедиции космического зонда JUICE — три крупнейших ледяных спутника Юпитера: Европа, Ганимед и Каллисто. По данным астрономов, под поверхностью этих лун скрываются океаны жидкой воды. При этом задача JUICE — не просто изучить спутники Юпитера, но и оценить, насколько они пригодны для жизни.

Астрономы рассчитали, что JUICE суммарно выполнит два близких пролета рядом с Европой, и по 12 — рядом с Ганимедом и Каллисто. В декабре 2034 года аппарат должен выйти на 500-километровую орбиту вокруг Ганимеда. Изучение спутника Юпитера продлится до конца 2035 года, после чего JUICE врежется в его ледяную поверхность.