Завтра большой астероид пролетит мимо Земли. Он окажется к нам ближе, чем Луна

Но нашей планете он не угрожает.

Массивный стометровый астероид размером почти с лондонский Биг-Бен в субботу приблизится к Земле на расстояние 173 тысячи километров – вдвое ближе, чем Луна, которая в среднем находится на расстоянии 384 тысячи километров от Земли.

Космический «путешественник» под названием 2023 DZ2 имеет диаметр от 41 до 93 метров. Он в три раза больше челябинского астероида, который рухнул на землю в 2013 году. По оценкам экспертов, 2023 DZ2 максимально приблизится к Земле в 22:51 (мск), пролетая мимо нашей планеты со скоростью около 28 тысяч километров в час.

Ученые сообщают, что объекты такого размера приближаются к Земле только раз в десятилетие.

«Астрономы из Международной сети предупреждения об астероидах используют это сближение, чтобы узнать как можно больше о DZ2 2023 за короткий период времени», – пишут в группе наблюдений за астероидами NASA.

Астероид был обнаружен 27 февраля этого года учеными, сотрудничающими с европейским проектом по исследованию астероидов, сближающихся с Землей. Они наблюдали его с помощью телескопа Исаака Ньютона в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на острове Ла-Пальма на Канарских островах.

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2023 DZ2 считается околоземным астероидом. Околоземные астероиды – это скалистые тела, которые вращаются вокруг Солнца по траектории, приближающей их к орбите Земли. Астероид называется околоземным астероидом, если его орбита приближает его к Солнцу на расстояние 1,3 астрономических единицы.

В момент обнаружения астероид находился на расстоянии 16 миллионов километров от Земли. Астрономы подсчитали, что тогда ему потребовалось примерно 3,16 года, чтобы совершить оборот вокруг Солнца. Но после того, как он пролетит мимо нашей планеты в эти выходные, астероид подвергнется влиянию гравитации Земли, и его орбитальный период сократится примерно до 3,01 года.

Хотя точно неизвестно, откуда он взялся, большинство околоземных объектов происходят из пояса астероидов между Юпитером и Марсом.